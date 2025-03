„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Sendetermine und Übertragung von Staffel 9

Joko Winterscheidt ist längst eine feste Größe im deutschen TV. Seit Januar 2021 moderiert er regelmäßig seine eigene Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben. Worum es dabei geht? Drei Prominente sowie ein ausgewählter Zuschauer, der als unberechenbare Wildcard teilnimmt, treten in acht verschiedenen Quiz-Kategorien gegen Winterscheidt an, um ihm - im wahrsten Sinne des Wortes - die Show zu stehlen. Die Kategorien sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Nach jeder Stufe scheidet ein Kandidat aus. Im Finale tritt Joko oder der amtierende Show-Dieb und Moderator im direkten Duell gegen die letzte verbliebene Person an. Der Sieger oder die Siegerin des Finales gewinnt die Show. Das bedeutet, er oder sie darf die Sendung in der nächsten Folge nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten.

Mittlerweile wurden insgesamt acht Staffeln von „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt ausgestrahlt, eine neunte Staffel hat der Sender schon vor geraumer Zeit bestätigt. Die neuen Folgen erscheinen im Frühjahr 2025. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um Start, Sendetermine sowie zur Übertragung im TV und Stream.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Start von Staffel 9

Los ging es am Sonntag, dem 2. März 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Damit weicht der Sender nur minimal von seinem bisherigen Muster ab, was den Zeitraum der Ausstrahlung angeht - die beiden letzten Frühjahrsstaffeln wurden jeweils im Februar gezeigt.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Sendetermine der 9. Staffel

Wie ihre Vorgänger besteht auch Staffel 9 aus insgesamt sechs einzelnen Episoden. Diese gibt es an folgenden Sendeterminen im TV zu sehen:

Folge 1: Sonntag, 2. März 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 2: Sonntag, 9. März 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 3: Sonntag, 16. März 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 4: Sonntag, 23. März 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 5: Sonntag, 30. März 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Folge 6: Sonntag, 6. April 2025, ab 20.15 Uhr bei ProSieben

Wo läuft Staffel 9 von „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV und Stream?

Staffel 9 von „Wer stiehlt mir die Show?“ läuft wie gewohnt auf ProSieben und ist dementsprechend kostenlos im Free-TV zu sehen. Alternativ bietet sich Ihnen nach wie vor die Möglichkeit, die Sendung online im Stream auf der Plattform Joyn zu verfolgen. Dort stehen die vollständigen Folgen sowohl eine Woche vor- als auch nach der TV-Ausstrahlung rund um die Uhr abrufbereit zur Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Das ist Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt ist vor allem als Moderator und Entertainer bekannt.

Joachim „Joko“ Winterscheidt wurde am 13. Januar 1979 in Mönchengladbach geboren und begann nach dem Abitur ein Praktikum in Hamburg bei der TV-Produktionsfirma Me, Myself & Eye Entertainment. Dort stieg er zum fest angestellten Redakteur auf und arbeitete unter anderem für die Sender VOX, RTL, Arte, ProSieben und MTV Germany. Ab 2010 begann er an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf verschiedene TV-Formate zu moderieren. Seit 2012 steht das Duo regelmäßig für die Sendung Joko & Klaas - Das Duell um die Welt vor der Kamera, 2019 feierte ihr gemeinsames Format Joko & Klaas gegen ProSieben Premiere. Winterscheidt, der auch als Schauspieler, Investor und Unternehmer tätig ist, hat eine Tochter und lebt mit seiner Familie in München.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Teilnehmer in Staffel 9 - Diese Promis sind dabei

Die prominenten Teilnehmer der neunten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ stehen bereits fest: Mit dabei sind Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey und Comedian Teddy Teclebrhan. Letzterer bringt schon einiges an Erfahrung mit, denn im Jahr 2021 war er schon einmal Teil der Sendung. Joko Winterscheidt selbst äußerte sich zu seinen prominenten Herausforderern wie folgt: „Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen.“ Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.