„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Das sind die Kandidaten in Staffel 10

Dass Moderator und Schauspieler Joachim „Joko“ Winterscheidt auch ohne seinen Moderations-Partner Klaas Heufer-Umlauf erfolgreich sein kann, hat der gebürtige Mönchengladbacher in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner eigenen Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ (WSMDS) ist Joko schon seit längerem bei seinem Haussender ProSieben zu sehen. Diesen Herbst sind – wie die Sendetermine und Übertragung von Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“ 2025 verraten – sechs neue Folgen geplant. Dabei treten in mehreren Quiz-Runden drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten zusammen mit einer durch eine Wildcard eingezogenen Person gegeneinander an. Die Krux an der Geschichte: Sollte es eine Teilnehmerin beziehungsweise ein Teilnehmer bis ins Finale schaffen und Joko Winterscheidt besiegen, so wird im wahrsten Sinne des Wortes seine Show gestohlen. Die Siegerin beziehungsweise der Sieger darf dann nämlich die nächste Sendung ganz nach dem eigenen Geschmack konzipieren und übernimmt somit die Verantwortung. Showmaster Joko Winterscheidt möchte das natürlich verhindern.

In Staffel 9 von „Wer stiehlt mir die Show?“ war das prominente Trio um Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch und Rea Garvey Teil der Sendung. In Staffel 10 sind nun drei neue Promis am Start. Um wen es sich dabei handelt, das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“: Die Kandidaten der Sendung

Wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden und stellen Ihnen daher die Kandidatinnen und Kandidaten der zehnten Staffel von „WSMDS“ 2025 vor:

Olli Dietrich:

Olli Dietrich ist Komiker, Schauspieler, Musiker und Komponist.

Im Profil von Olli Dietrich auf prosieben.de ist zu finden, dass der Komiker, Schauspieler, Musiker und Komponist am 20. November 1956 in Offenbach am Main geboren wurde. Als junger Knabe zog Dietrich mit seiner Familie nach Hamburg. Später war er in verschiedenen Bands als Sänger und Musiker aktiv. Nach der Schulzeit begann er eine Ausbildung als Theatermaler an der Hamburgischen Staatsoper. Seinen TV-Durchbruch erreichte Dietrich 1993 mit seinen Auftritten in der Comedy-Sendung „RTL Samstag Nacht“. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ist er durch seine Rolle als „Dittsche“ bekannt. Aber auch in Filmen wie „Der WiXXer“ trat er in Erscheinung.

Karoline Herfurth:

Karoline Herfurth ist Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin.

Karoline Herfurth ist laut prosieben.de 41 Jahre alt und wurde am 22. Mai 1984 im Berliner Stadtteil Pankow geboren. Sie wuchs mit insgesamt sieben Geschwistern in einer Patchwork-Familie auf. Bereits im zarten Alter von zehn Jahren gab Herfurth ihr Debüt vor der Kamera im Film „Ferien jenseits des Mondes“. Im späteren Verlauf ihrer Jugend wurde die Berlinerin von einer Talentsucherin auf dem Schulhof entdeckt. Nach dem Abitur studierte sie Soziologie und Politikwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität. Durch Filme wie „Das Parfum“ oder „Fack ju Göhte“ wurde sie einem Millionenpublikum bekannt und ist neben der Schauspielerei auch als Regisseurin und Drehbuchautorin erfolgreich.

Olli Schulz:

Olli Schulz ist Musiker, Schauspieler, Podcaster und Moderator.

Dem Promi-Profil auf prosieben.de ist zu entnehmen, dass es sich bei Olli Schulz um einen echten Hamburger Jung handelt. Er wurde am 15. Oktober 1973 in der Hansestadt geboren. Ihn begleitet schon seit jungen Jahren eine Leidenschaft für Musik, die er letztlich zum Beruf machte. Nach der Schule arbeitete er zunächst als Stagehand und Roadie für verschiedene nationale und internationale Künstler. 2003 veröffentlichte er mit seiner Indie-Rock-Gruppe „Olli Schulz und der Hund Marie“, bestehend aus ihm und Max Schröder, das erste Album. Ab 2005 trat er auch zunehmend als Solo-Künstler auf. Mit seinem Lied „Mach den Bibo“ beim Bundesvision Song Contest 2009 wurde er einem größeren Publikum bekannt. Aber auch als Schauspieler, Podcaster und Moderator trat er in der Vergangenheit in Erscheinung.

Die Wildcard:

Neben den drei eben vorgestellten Promis gibt es für jede Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ eine Wildcard. Dafür können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bewerben und mit etwas Glück am Ende des Tages Joko Winterscheidt die Show stehlen und damit die darauf folgende Episode nach eigenem Gusto gestalten. Zuvor werden die hypothetischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Produktionsfirma der Sendung gecastet.