„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Staffel 9

Im Mittelpunkt von „Wer stiehlt mir die Show?“ steht - wie der Name der Sendung schon verrät - ein eher unkonventioneller Wettbewerb: Prominente Gäste kämpfen darum, Joko die Moderation seiner eigenen Show zu „stehlen“.

Jeder Showabend ist ein Duell zwischen Joko und seinen Gästen, wobei die prominente Runde, die bisher unter anderem aus Comedians, Schauspielern, Musikern oder Influencern bestand, in verschiedenen Spielen und Aufgaben gegeneinander antritt. Es geht in den verschiedenen Runden um körperliche Fitness, Wissen, Schnelligkeit und vor allem Humor. Die Gäste müssen in den verschiedensten Kategorien ihre Talente unter Beweis stellen, um m Ende das Ziel erreichen zu können, Joko als Moderator zu ersetzen.

Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 9. Staffel „Wer stiehlt mir die Show“? Welche Promis treten gegen Moderator Joko Winterscheidt an? Wir stellen Ihnen die Kandidaten der neunten Staffel näher vor.

Kandidaten bei „Wer stiehlt mir die Show“ 2025: Die Gegner von Joko Winterscheidt

In der 9. Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“ sind wieder drei prominente Gäste mit von der Partie. Dieses Jahr sind das: Heike Makatsch, Rea Garvey und Teddy Teclebrhan. Letzterer dürfte Fans der Show bereits bekannt sein, da er schon in der zweiten Staffel der Sendung Teil des Star-Ensembles war. Zudem wird wie bisher in jeder Episode eine Wildcard Teil der Show sein und versuchen, die Moderation an sich zu reißen.

Wir stellen Ihnen die prominenten Gäste genauer vor:

Heike Makatsch

1971 wurde Heike Makatsch in Düsseldorf geboren. Nach einem abgebrochenen Studium und einer angefangenen Lehre zur Schneiderin beschloss sie, ihr Glück beim Fernsehen zu versuchen. Beim Sender VIVA hatte sie Glück und bekam einen Job als Moderatorin. Im Fernsehen wurde sie schnell zu einer festen Größe, dann erlangte sie ihre erste Filmrolle im Streifen „Männerpension“. Von da wuchs ihre Bedeutung in der Filmszene, sowohl national als auch international. Sie spielte mit in deutschen Filmen wie: „Bin ich schön?“, „Margarete Steiff“, „Hilde“ oder „Ich war noch niemals in New York“ mit. Im internationalen Markt kennt man sie aus Produktionen wie beispielsweise „Tatsächlich... Liebe“ oder „Resident Evil“.

Rea Garvey

Raymond Michael Garvey, wurde 1973 in Irland im Ort Tralee geboren. Erste musikalische Erfahrungen sammelte Garvey als Frontmann der Dubliner Band The Reckless Pedestrians. 1998 wanderte er schließlich, ohne Deutsch zu können, nach Deutschland aus. In Oberschwaben kam Rea Garvey zunächst bei Freunden unter. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als T-Shirt-Verkäufer und Roadie auf Musikfestivals. Zeitgleich suchte er Mitglieder für eine Band. Aus der Suche entstand dann die Band Reamonn, welche 2000 mit dem Lied „Supergirl“ in den deutschen Charts landete. Bereits während seiner Zeit bei Reamonn war Rea Garvey auch als Solokünstler aktiv. Er schrieb unter anderem den Text zu „Sweetest Poison“, der Debütsingle der Castingband Nu Pagadi aus der ProSieben-Show „Popstars“. Auch zum Soundtrack des Kinofilms „Barfuss“ mit Til Schweiger steuerte der Ire zwei Songs bei. Neben seiner Karrierre als Musiker machte sich Garvey auch im TV einen Namen. Er war Teil von Shows wie „Unser Star für Oslo“, „The Voice of Germany“ oder „The Masked Singer“.

Teddy Teclebrhan

1983 kam Tedros Teclebrhan in Eritrea zur Welt. Aufgrund des dortigen Unabhängigkeitskrieges floh seine Mutter mit ihren Kindern nach Deutschland in die Stadt Mössingen. Schon als Kind träumte Teddy davon, Schauspieler zu werden. Doch nach dem Hauptschulabschluss ging er erst einmal für einige Monate nach Kanada, wo er bei seiner Tante lebte. Seine ersten Erfahrungen im Bereich Film machte er dann 2006 mit dem Kurzfilm „Beles“, danach besuchte er bis 2008 die Schauspielakademie CreArte in Stuttgart. Von da an hatte Teddy immer wieder Auftritte im Fernsehen, sein Durchbruch gelang ihm aber mit der „Teddy-Show“. Neben der Schauspielerei veröffentlichte Teddy Videos auf YouTube, viral ging er schließlich mit dem Clip „Umfrage zum Integrationstest“. Von da an entwickelte der Comedian unterschiedliche Charaktere, die er für seine Bühnenprogramme, die Show und seine Videos nutzt.

Die Wildcard

Neben den drei wiederkehrenden Stargästen gibt es in jeder Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ eine Wildcard, die ebenfalls versuchen kann, Jokos Job zu ergattern. Für diese Rolle können sich in jeder Staffel Zuschauerinnen und Zuschauer bewerben, die glauben, das Zeug zum Gewinner und Moderator zu haben. Die potenziellen Wildcards werden von der Produktionsfirma gecastet, sodass es pro Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ einen neuen Teilnehmer gibt. Sollte es einer Wildcard gelingen, die jeweilige Show zu gewinnen, übernimmt er oder sie selbstverständlich die Moderation der nächsten Ausgabe.