„Wer stiehlt mir die Show?“ kehrt mit Staffel 10 zurück: Wann geht es weiter?

Joachim „Joko“ Winterscheidt ist zusammen mit seinem langjährigen TV-Partner Klaas Heufer-Umlauf über die Jahre zu einer der bekanntesten Größen des deutschen Fernsehens geworden. Von seiner Solo-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ wurden bereits neun Staffeln ausgestrahlt und es geht demnächst in die zehnte Runde. Das Prinzip ist recht simpel: In mehreren Raterunden treten drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten und ein Wildcard-Gewinner gegeneinander an. Wer am Ende bis ins Finale einzieht und dort Joko Winterscheidt besiegt, übernimmt die Verantwortung für die nächste Ausgabe und darf diese nach eigenem Gusto gestalten.

Demnächst wird Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV ausgestrahlt. Alle Infos rund um Sendetermine sowie zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, welche Promis in der neuen Ausgabe dabei sind und ob es eine Wiederholung der Folgen im TV oder Stream zu sehen gibt.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Start der neuen Folgen

Einen konkreten Starttermin für die 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ gibt es noch nicht. In einer Pressemitteilung von ProSieben wurde jedoch bekannt gegeben, dass die neuen Folgen ab Herbst 2025 ausgestrahlt werden. Somit kann wohl mit dem Staffelstart in den Monaten September, Oktober oder November gerechnet werden. Im vergangenen Jahr lief Staffel 9 vom 8. September bis zum 13. Oktober immer sonntags zur Primetime. Ähnlich wird es wohl bei den neuen Folgen auch ablaufen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Sendetermine von Staffel 10

Insgesamt wurden sechs neue Folgen für die 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ gedreht. Sobald die konkreten Sendetermine bekannt sind, reichen wir sie an dieser Stelle nach.

Folge 1: (Datum unbekannt)

Folge 2: (Datum unbekannt)

Folge 3: (Datum unbekannt)

Folge 4: (Datum unbekannt)

Folge 5: (Datum unbekannt)

Folge 6: (Datum unbekannt)

Übertragung der 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV und Stream

Bei der Übertragung der 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ stehen Zuschauerinnen und Zuschauern zwei Varianten zur Verfügung. Auch wenn die genauen Sendetermine noch nicht feststehen, sind die sechs Folgen nach dem Start immer sonntags zur Primetime im linearen Fernsehprogramm des Privatsenders ProSieben zu sehen. Darüber hinaus können Sie auch auf die kostenfreie Streaming-Plattform Joyn zurückgreifen. Dort können Sie alle Folgen live, aber auch nach der Ausstrahlung unbegrenzt oft streamen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Gibt es eine Wiederholung?

Über eine Wiederholung im TV ist bisher noch nichts bekannt. Aber auch diesbezüglich halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Wie bereits erwähnt steht jedoch bereits fest, dass Sie alle sechs Folgen nach der TV-Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform Joyn streamen können.

Das sind 2025 die Teilnehmer in Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“

Wer wird am Ende triumphieren? Schauspielerin Karoline Herfurth und Entertainer Olli Dittrich haben ein klares Ziel: Sie wollen Joko Winterscheidt die Moderation der Quizshow entreißen. Zum Jubiläum steigt zudem Musiker Olli Schulz erneut in den Ring – als erfahrener #WSMDS-Gast aus Staffel 4 (2022) will er seinen zweiten Anlauf zum Erfolg machen. Neben den prominenten Kandidaten könnte aber auch ein Wildcard-Kandidat oder eine Kandidatin Joko die Show stehlen.

Das sind die prominenten Teilnehmer in Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“:

Karoline Herfurth – Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Olli Dittrich – Schauspieler, Komiker und Entertainer

Olli Schulz – Musiker, Entertainer und Podcaster

Wildcard-Zuschauer – Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, die oder der ebenfalls um den Show-Gewinn kämpft.

