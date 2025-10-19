„Wer stiehlt mir die Show?“ kehrt mit Staffel 10 zurück – heute geht es weiter

Joachim „Joko“ Winterscheidt ist zusammen mit seinem langjährigen TV-Partner Klaas Heufer-Umlauf über die Jahre zu einer der bekanntesten Größen des deutschen Fernsehens geworden. Von seiner Solo-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ wurden bereits neun Staffeln ausgestrahlt und es geht im Herbst 2025 in die zehnte Runde. Das Prinzip ist recht simpel: In mehreren Raterunden treten drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten und ein Wildcard-Gewinner gegeneinander an. Wer am Ende bis ins Finale einzieht und dort Joko Winterscheidt besiegt, übernimmt die Verantwortung für die nächste Ausgabe und darf diese nach eigenem Gusto gestalten.

Wann läuft Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“ und wo wird die Spielshow ausgestrahlt? Alle Infos rund um Sendetermine sowie zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, welche Promis in der neuen Ausgabe dabei sind und ob es eine Wiederholung der Folgen im TV oder Stream zu sehen gibt.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Start der neuen Folgen

ProSieben hat den Beginn der zehnten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ für Sonntag, 19. Oktober 2025, angekündigt. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Parallel zur TV-Ausstrahlung auf ProSieben ist die Show auch beim Streamingdienst Joyn verfügbar.

Übrigens geht ProSieben im Herbst 2025 auch mit Staffel 15 von „The Voice of Germany“ an den Start.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2025: Sendetermine von Staffel 10

Insgesamt gibt es sechs neue Folgen der 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ zu sehen. Die neuen Episoden werden immer am Sonntagabend ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine von „Wer stiehlt mir die Show“ 2025:

Folge 1: Sonntag, 19. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Sonntag, 26. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Sonntag, 2. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Sonntag, 9. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Sonntag, 16. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: Sonntag, 23. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Übertragung der 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV und Stream

Bei der Übertragung der 10. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ stehen Zuschauerinnen und Zuschauern zwei Varianten zur Verfügung. Alle sechs Folgen gibt es nach dem Start immer sonntags zur Primetime im linearen Fernsehprogramm des Privatsenders ProSieben zu sehen. Darüber hinaus können Sie auch auf die kostenfreie Streaming-Plattform Joyn zurückgreifen. Dort können Sie alle Folgen live, aber auch nach der Ausstrahlung unbegrenzt oft streamen.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Gibt es eine Wiederholung?

Über eine Wiederholung im TV ist bisher noch nichts bekannt. Diesbezüglich halten wir Sie aber selbstverständlich auf dem Laufenden. Allerdings steht fest, dass Sie alle sechs Folgen nach der TV-Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform Joyn streamen können.

Das sind 2025 die Teilnehmer in Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“

Wer wird am Ende triumphieren? Schauspielerin Karoline Herfurth und Entertainer Olli Dittrich haben ein klares Ziel: Sie wollen Joko Winterscheidt die Moderation der Quizshow entreißen. Zum Jubiläum steigt zudem Musiker Olli Schulz erneut in den Ring – als erfahrener #WSMDS-Gast aus Staffel 4 (2022) will er seinen zweiten Anlauf zum Erfolg machen. Neben den prominenten Kandidaten könnte aber auch ein Wildcard-Kandidat oder eine Kandidatin Joko die Show stehlen.

Das sind die prominenten Teilnehmer in Staffel 10 von „Wer stiehlt mir die Show?“:

Karoline Herfurth – Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Olli Dittrich – Schauspieler, Komiker und Entertainer

Olli Schulz – Musiker, Entertainer und Podcaster

Wildcard-Zuschauer – Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer, die oder der ebenfalls um den Show-Gewinn kämpft.

Wenn Sie gerne Prominenten beim Beantworten von Fragen zusehen, dann hat ProSieben im Herbst eine Alternative im Angebot: Der Sender sucht „Deutschlands dümmsten Promi“.