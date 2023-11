"Wer wir sind" in der ARD: Wiederholung im TV und Stream und Handlung

In "Wer wir sind" geht es um das aktuelle Thema Klimaaktivismus. Alle Infos rund um Wiederholung im TV und Stream, Sendetermine und Handlung es hier.

Plünderungen, Festnahmen und eine Schwerverletzte: In der sechsteiligen ARD-Serie geht es ganz schön heiß her. Auslöser von all dem ist die politische Radikalisierung von verschiedenen Jugendgruppen. Es geht um eine ganze Generation, die für ihre Zukunft kämpfe möchte. Die Frage ist nur, wie weit möchten sie für diesen Kampf gehen? Worum es in "Wer wir sind" genau geht, wann die Sendetermine sind und wo man die Serie anschauen kann, lesen Sie hier.

"Wer wir sind" in der ARD: Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Die sechsteilige Serie wird an zwei Abenden in der ARD ausgestrahlt. Die ersten drei Folgen sind am Mittwoch, dem 15. November 2023, um 20.15 Uhr im linearen TV-Programm zu sehen. Direkt zwei Tage später gibt es dann die nächsten drei Folgen. Am Freitag, dem 17. November 2023, ist das Ende der Serie ab 22.20 Uhr in der ARD zu sehen. Wer zu neugierig ist, kann bereits vorher auf "Wer wir sind" zugreifen. Seit dem 10. November 2023 steht die gesamte Serie in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm wird es vorerst nicht geben. Wer die beiden Termine im November verpasst, kann jedoch auch im Nachhinein auf alle sechs Folgen in der ARD-Mediathek zugreifen. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick:

Mittwoch, 15. November 2023, 20.15 Uhr, ARD

Freitag, 17. November 2023, 22.20 Uhr, ARD

Online first: 10. November 2023, ARD -Mediathek

Handlung von "Wer wir sind" in der ARD: Worum geht's?

In "Wer wir sind" geht es um Jugendgruppen, politischen Aktivismus und die Grenze zum Radikalismus. Die Geschichte spielt in Halle, wo verschiedene Jugendgruppen aufeinander treffen und die Lage ganz plötzlich aus dem Ruder läuft. Eigentlich möchte die 17-jährige Luise nur verhindern, dass sich der Betreiber einer Firma, die illegal Müll entsorgt, durch seine guten politischen Kontakte einer Verurteilung entziehen kann. Dazu holt sich die Umweltaktivistin Hilfe bei ihrer Mutter, die arbeitet nämlich bei der Polizei und hat engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft.

Immer wieder sehen sich die jungen Aktivisten und Aktivistinnen mit der ungleichen Wertordnung der Erwachsenen konfrontiert. Immer wieder stellen sie sich die Frage: In welcher Welt will ich leben und wie weit bin ich bereit, dafür zu gehen? In der Serie geht es um eine Generation, die durch Klimaaktivismus für ihre Zukunft kämpft. Die Frage ist nur, wie weit sind sie bereit für diesen Kampf zu gehen?

Darsteller in "Wer wir sind"

In den Hauptrollen von "Wer wir sind" werden Lea Drinda in der Rolle als Luise und Franziska Weisz in der Rolle von Catrin, Luises Mutter, zu sehen sein. In dem sehr jungen Cast werden auch beispielsweise Chieloka Jairus, Mina-Giselle Rüffer und Han Nguyen zu sehen sein. Zur weiteren Besetzung zählen auch Jörg Schüttauf und Natalia Rudziewicz. Die Regie übernahm Charlotte Rolfes nach den Drehbüchern von Marianne Wendt und Christian Schiller sowie Magdalena Grazewicz.

Alle Schauspieler und ihre Rollen für Sie hier noch einmal im Überblick: