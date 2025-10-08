„Wer wird Millionär?“: So läuft die „3-Millionen-Euro-Woche“ ab

In der Sonderausgabe „Wer wird Millionär - Die 3-Millionen-Woche“ erhöht RTL den Nervenkitzel für Kandidatinnen und Kandidaten deutlich. Statt der üblichen Gewinnsumme von maximal einer Million Euro winkt in dieser besonderen Themenwoche ein Hauptgewinn von bis zu drei Millionen Euro. Moderiert wird das Format natürlich wie gewohnt von Günther Jauch, der mit seiner Mischung aus Charme und kritischem Nachhaken durch die Sendung führt. Die Kandidaten müssen sich stets in mehreren aufeinander aufbauenden Quizrunden behaupten, wobei sich die Schwierigkeit der Fragen mit jeder Runde steigert. Das 3-Millionen Event soll nicht nur durch das hohe Preisgeld, sondern auch durch die angepassten Regeln neue Spannung erzeugen.

Wann läuft „Wer wird Millionär - Die 3-Millionen-Woche“? Wo wird die Sendung übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zu Wiederholung und Regeln der Show finden Sie hier.

„Wer wird Millionär? - Die 3-Millionen-Euro-Woche“: Sendetermin

Die 3-Millionen-Event-Woche von „Wer wird Millionär?“ geht bereits in die neunte Runde. An drei Abenden sitzen diverse Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Quizstuhl und kämpfen um den Einzug in die finale 3-Millionen-Show. Die Vorentscheide laufen an den drei aufeinanderfolgenden Abenden vom 6. Oktober 2025 bis zum 8. Oktober 2025. Die Endrunde wird am 9. Oktober 2025 präsentiert.

„Wer wird Millionär? - Die 3-Millionen-Euro-Woche“: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung des 3-Millionen-Specials übernimmt genau wie beim Original der Sender RTL. Im klassischen Fernsehprogramm des Senders laufen die vier neuen Episoden vom 6. Oktober 2025 bis zum 9. Oktober 2025 jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. Um das Event sehen zu können, müssen sie also lediglich an diesen Tagen ihren Fernseher auf dem entsprechenden Programm einschalten. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm besteht die Möglichkeit, die Folgen im Live-Stream auf der Plattform RTL+ zu verfolgen. Dafür benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat.

„Wer wird Millionär?“: Wiederholung der „3-Millionen-Euro-Woche“

Sollten Sie eine oder mehrere Folgen des 3-Millionen-Euro-Specials von „Wer wird Millionär?“ verpasst haben, besteht noch kein Grund zur Sorge. Eine Wiederholung im klassischen Fernsehen ist zwar nicht vorgesehen, nach der Erstausstrahlung werden die Episoden aber auf der Streamingplattform RTL+ hinterlegt. Dort können die Folgen dann jederzeit flexibel gestreamt werden. Wie bereits erwähnt, ist dafür lediglich ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos zum 3-Millionen-Euro-Event auf einen Blick:

Erste Vorrunde: 6. Oktober 2025, 20.15 Uhr - RTL, RTL+

Zweite Vorrunde: 7. Otkober 2025, 20.15 Uhr - RTL, RTL+

Dritte Vorrunde: 8. Oktober 2025, 20.15 Uhr - RTL, RTL+

Finale: 9. Oktober 2025, 20.15 Uhr - RTL, RTL+

Regeln bei „Wer wird Millionär? - Die 3-Millionen-Euro-Woche“

An den drei ersten Abenden treten Kandidatinnen und Kandidaten wie gewohnt im bekannten Fragenmodus an, um dort bis zu einer Million Euro zu erspielen. Wer dabei mindestens 16.000 Euro erreicht, qualifiziert sich für das große Finale am vierten Tag. Dort bietet sich die einmalige Chance, bis zu drei Millionen Euro zu gewinnen. Doch dies gelingt nicht ohne Risiko: Um an der finalen Spielrunde teilzunehmen, müssen die Kandidaten bereit sein, auf Teile ihres bisherigen Gewinns zu verzichten. Erst dann erhalten sie die Möglichkeit, sich dem erweiterten Fragenbaum mit höherem Schwierigkeitsgrad zu stellen.