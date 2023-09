"Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche": Sendetermine, Regeln und Übertragung

"Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche" mit Günther Jauch: Hier kommen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Regeln.

Die Verdreifachung des üblichen Leistungsversprechens bei WWM hat schon so manchen Kandidaten ins Grübeln gebracht. RTL präsentiert Anfang September bei seiner Show "Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche" neue Spieler, neue Fragen und neue Spannung. Nur der Moderator ist bereits hinlänglich bekannt: Es ist kein Geringerer als Günther Jauch himself, seit Jahrzehnten konstant einer der beliebtesten Deutschen. Wer von den Kandidaten und Kandidatinnen hält bis zum Schluss durch? Wer fällt? wie tief? Nur der oder die Kluge mit sehr viel Nervenstärke - und natürlich auch Glück - hat die Chance, als dreifacher Millionär den berühmten Ratestuhl zu verlassen. Was Sie vorab wissen müssen, erfahren Sie hier.

Sendetermine von "Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche"

Das Special "3 Millionen Euro Woche" von WWM ist bereits die vierte Ausgabe dieses hochpreisigen "Wer wird Millionär?"-Ablegers. Sie startete just einen Tag nach dem 24. Geburtstag der erfolgreichen Show, die am 3. September 1999 zum ersten Mal über die deutschen Monitore flimmerte. Das Special zieht sich über vier Tage und läuft selbstverständlich zur Prime Time. Die Show wird jeweils um 22.15 Uhr zugunsten der Nachrichtensendung "RTL Direkt" unterbrochen und um 22.35 Uhr fortgesetzt.

" Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", Tag 1: Montag, 4. September 2023, 20.15 Uhr, RTL

"Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", Tag 2: Dienstag, 5. September 2023, 20.15 Uhr, RTL

"Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", Tag 3: Mittwoch, 6. September 2023, 20.15 Uhr, RTL

"Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche", Tag 4: Donnerstag, 7. September 2023, 20.15 Uhr, RTL

Gibt es für "Wer wird Millionär? 3 Millionen Euro Woche" besondere Regeln?

Und ob. An den ersten drei Abenden können die Kandidatinnen und Kandidaten sich für die Endausscheidung qualifizieren. Dazu müssen sie mindestens 16.000 Euro erspielen, sonst sind sie gleich draußen. Im Finale macht Jauch dann Wettangebote an einige der Teilnehmer, deren Inhalt natürlich bis zur Show geheim ist. Im Prinzip können die armen Versuchungs-Opfer ihren bisherigen Gewinn behalten oder ihn in ihrer Millionen-Gier auch aufs Spiel setzen und im schlechtesten Fall mit Null Euro nach Haus gehen. Hier sind taktisches Gespür und eiserne Nerven gefragt. Richtig spannend also.

Gewiefte WWM-Experten - dazu rechnet sich auch der Verfasser dieser Zeilen, der schon zweimal Kandidat war und einmal selbst auf dem Stuhl der Erkenntnis saß - glauben übrigens eine weitere kleine Abweichung von den üblichen Regeln der Quizshow bemerkt zu haben: Der Schwierigkeitsgrad aller Fragen in den niedrigeren Gehaltsstufen scheint durch die Bank etwas unter dem üblichen Schwierigkeitsgrad der Quizshow zu liegen. Offenbar hat RTL die zuständigen Fragenredakteure gebeten, den Kandidaten das Krabbeln ans rettende Rate-Ufer nicht allzu glitschig zu gestalten. Weiter oben ist es dann aber vorbei mit der Nachsicht: Nun wird wieder gewohnt gnadenlos gefragt - kleinere und größere Gemeinheiten eingeschlosssen.

Übertragung von "Wer wird Millionär?" im TV oder Stream

Wer möchte, kann die Show auf ganz konventionelle Art Weise im linearen RTL-Programm miterleben. Wem nun aber just an den Abenden der Sendung der Sinn anderen Dingen stehen sollte, dem winkt ebenfalls eine elegante Lösung: Der sendereigene Streaming-Anbieter RTL+ liefert zeitversetzes Quiz-Vergnügen ganz nach persönlichem Fahrplan.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Juwelen der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die "Premium"-Version jedoch, die man für Live-Übertragungen braucht, belastet das Budget der Nutzer mit 6,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras (etwa das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden für 2 HD Video-Streams zunächst 9,99 Euro pro Monat fällig, ab dem 4. Monat dann aber 12,99 Euro. Es gibt sogar eine "Family"-Version mit 4 HD für anfänglich 14,99 Euro, die allerdings ebenfalls ab Monat 4 auf 14,99 Euro angehoben wird. Laut Anbieter dürfen Neukunden alle Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: 2. September 2023). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Ganze Folge von "Wer wird Millionär?" in der Wiederholung

Genau wie der Live-Stream läuft auch die Wiederholung von "Wer wird Millionär?" über den hauseigenen Streaming-Dienst. RTL+ hat die "3 Millionen Euro Woche" von "WWM" bis zu eine Woche nach der Ausstrahlung im Angebot. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm von RTL wird es nach aktuellem Kenntnisstand nicht geben.