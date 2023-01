"Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche": Termin und Übertragung

Mit "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" startet die Quiz-Show ins neue Jahr. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung der von Günther Jauch moderierten Show.

Das Fernsehprogramm hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Doch mittlerweile scheint es so eine Art TV-Nostalgie zu geben. Aufgrund des offenkundigen Interesses der Zuschauer holen die Sender ihre alten Erfolgskonzepte wieder hervor. So zeigt das ZDF beispielsweise wieder "Wetten, dass..?", auf ProSieben läuft "TV total" und bei RTL können die Zuschauer wieder gespielten Gerichtsverhandlungen bei "Barbara Salesch – Das Strafgericht" zusehen.

Doch manche Formate sind so gut, dass sie nie von den Bildschirmen verschwunden sind. Dieses Kunststück hat Günther Jauch mit der Quiz-Show "Wer wird Millionär?" geschafft. Um den treuen Zuschauern dennoch ab und an etwas Abwechslung zu geben, finden immer wieder sogenannte Event-Wochen der Sendung statt. In diesen sind entweder besondere Gäste dabei oder es wird um mehr Geld als gewöhnlich gespielt. Wie der Name schon verrät, geht es bei "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" um einen höheren Gewinn.

Wann ist die Eventwoche von "Wer wird Millionär" im TV zu sehen? Das und alles weitere rund um die Übertragung und Wiederholung der Show verraten wir Ihnen hier. Außerdem stellen wir Günther Jauch, den Langzeit-Moderator der Sendung, kurz vor.

"Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche": Das ist der Starttermin für die Event-Woche

Günther Jauch lässt bei "Wer wird Millionär" nichts anbrennen und startet ohne große Umschweife ins neue Jahr. Der Starttermin für "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" ist bereits der erste Montag des Jahres. Folge 1 wurde am 2. Januar 2023 ausgestrahlt. Es folgt täglich eine weitere Folge bis zum großen Finale am 6. Januar.

Das Besondere: Jede Folge umfasst zwei Teile, die direkt nacheinander ausgestrahlt werden. Los geht's jeweils um 20.15 Uhr.

Folge 1 a: 2. Januar, 20.15 Uhr

2. Januar, 20.15 Uhr Folge 1 b : 2. Januar, 22.35 Uhr

: 2. Januar, 22.35 Uhr Folge 2 a: 3. Januar, 20.15 Uhr

Folge 2 b: 3. Januar, 22.35 Uhr

Folge 3 a: 4. Januar, 20.15 Uhr

4. Januar, 20.15 Uhr Folge 3 b: 4. Januar, 22.35 Uhr

4. Januar, 22.35 Uhr Folge 4 a: 5. Januar, 20.15 Uhr

5. Januar, 20.15 Uhr Folge 4 b: 5. Januar, 22.35 Uhr

5. Januar, 22.35 Uhr Folge 5 a: 6. Januar, 20.15 Uhr

6. Januar, 20.15 Uhr Folge 5 b: 6. Januar, 22.35 Uhr

Übertragung von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" im TV und Stream

So wie immer wird auch die Event-Woche von "Wer wird Millionär" wieder bei RTL im Fernsehen zu sehen sein. Neben der üblichen TV-Ausstrahlung werden die neuen Folgen, wie auch schon im vorangegangenen Jahr, im Live-Stream bei RTL+ ausgestrahlt.

Übertragung im TV : RTL

: Übertragung im Stream: RTL+

Wiederholung von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche"

Eine Wiederholung der "3-Millionen-Euro-Woche" ist bislang noch nicht geplant. Allerdings sind die Folgen von "Wer wird Millionär" voraussichtlich auch zu einem späteren Zeitpunkt über RTL+ online abrufbar. Das ist in der Regel bis zu einer Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos möglich. Danach wird wie für den Live-Stream ein kostenpflichtiges Premium-Abo benötigt.

Günther Jauch: Der Moderator von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche"

Von Anfang an war Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" mit dabei. Die Sendung bescherte ihm ein so hohes Ansehen unter den Zuschauern, dass er sogar einmal zum "beliebtesten Deutschen" gekürt wurde. Auch wenn der Moderator andere Sendungen längst aufgegeben hat und er das Geld sicherlich ebenfalls nicht mehr nötig hat, hält er auch mehr als 20 Jahre nach der Erstausstrahlung immer noch an der Moderation von "Wer wird Millionär" fest. So startet er auch ohne Pause direkt am 2. Januar wieder mit der Moderation der ersten Folge von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" in das neue Jahr.