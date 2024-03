"Wer wird Millionär?" Osterspecial: Termin, Übertragung, und Infos zum Spezial-Joker

Alle Infos zum Osterspecial von "Wer wird Millionär?" rund um Sendetermin, Regeln, Joker, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung finden Sie hier.

2023 zeigte RTL zum ersten Mal eine Osterausgabe von "Wer wird Millionär?" und erreichte damit gute Quoten. Daher kehrt das große Osterspecial natürlich auch 2024 an zwei Terminen mit Moderator Günther Jauch zurück. Die Folgen sind im XXL-Format und dauern jeweils um die vier Stunden, sodass die Sendung erst um Mitternacht enden wird. Auch wenn sich am altbekannten Prinzip nicht viel ändert, gibt es in der Osterausgabe dennoch einige kleine Änderungen.

Hier stellen wir Ihnen alle Details zum Osterspecial von "Wer wird Millionär?" vor. Wann sind die Sendetermine? Welche Regeln gelten in der Sendung? Wo findet die Übertragung im TV und Stream statt? Und wird es Wiederholungen im TV geben?

Das Osterspecial von "Wer wird Millionär?": Das sind die Sendetermine

Da es sich um ein Osterspecial der Sendung handelt, können Sie die Ausgabe natürlich an Ostern erwarten. Die Folgen des Osterspecials sind für zwei Termine angesetzt. Am Ostersonntag, also am 31. März 2024, wird die erste Folge ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die zweite Folge kommt am Ostermontag, 1. April 2024, ebenfalls ab 20.15 Uhr.

Hier finden Sie die Sendetermine der Quizshow an Ostern auf einen Blick:

Osterspecial von "Wer wird Millionär?" : am 31. März 2024 ab 20.15 Uhr (Folge 1)

Das sind die Regeln von dem "Wer wird Millionär?"-Osterspecial

Zuerst treten jeweils acht Kandidaten in den Auswahlrunden der jeweiligen Folge an, um sich für die weitere Teilnahme zu beweisen. Sie haben die Chance, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Die Fragen in der Auswahlrunde werden anhand von Handyvideos gestellt, die von bekannten Promis zugesandt werden. Diejenigen, die es in die Hauptrunde und somit auf den "heißen Stuhl" schaffen, erhalten ein Geschenk, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet.

Das sind die Joker bei "Wer wird Millionär?" an Ostern

Den Kandidaten stehen normalerweise drei Joker zur Verfügung. Mit dem 50:50-Joker werden zwei falsche Antworten gelöscht und die Kandidaten haben somit höhere Chancen, die richtige Antwort zu finden. Der Publikumsjoker erlaubt den Kandidaten, die Frage mithilfe des anwesenden Publikums zu beantworten. Das Publikum stimmt ab und die abgegebenen Stimmen werden nach Prozentanteilen angezeigt. Der dritte Joker sind die drei Telefonjoker, mit denen die Kandidaten drei Personen ihrer Wahl anrufen und um die Antwort der Frage bitten können.

Neben den herkömmlichen Jokern bekommen die Teilnehmer des Osterspecials ein goldenes Ei als Geschenk, sofern sie sich in der Auswahlrunde auf den Stuhl schaffen. In dem Ei befindet sich eine Joker-Überraschung, die den Kandidaten auf dem Weg zur Million helfen soll. Was genau drin ist hat der Sender bisher nicht verraten. Vielleicht ist ja wieder ein Jauch-Joker mit dabei.

Übertragung des Osterspecials von "Wer wird Millionär?" im TV und Stream

Die Übertragung von "Wer wird Millionär?" übernimmt RTL. Im Free-TV werden die zwei Folgen des Osterspecials dementsprechend zu den oben genannten Terminen auf RTL gezeigt. Außerdem finden Sie die Folgen der Quizshow auch im Stream auf RTL+. Der Streaminganbieter bietet Abos ab 6,99 Euro im Monat an. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Hier finden Sie die Details zur Ü

Datum: 31. März und 1. April 2024 ( Ostersonntag und Ostermontag )

31. März und 1. April 2024 ( und ) Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : RTL

Übertragung im Stream: RTL+

Wird es eine Wiederholung von der Osterausgabe von "Wer wird Millionär?" geben?

Eine Wiederholung des Feiertagsspecials im linearen Fernsehen ist nicht vorgesehen. Auf RTL+ sollten die Folgen aber auch nachträglich im Stream zur Verfügung stehen - wie immer bei "WWM" aber nur für kurze Zeit.