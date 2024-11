„Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ 2024: Kandidaten, Termin, Übertragung und alle Infos

Im November 2024 präsentiert RTL zum 29. Mal den „RTL-Spendenmarathon“, der von Wolfram Kons moderiert wird. Die Veranstaltung gilt als die längste Wohltätigkeitssendung im deutschen Fernsehen und wird erneut unter Berücksichtigung von Klima- und Umweltschutz durchgeführt. Die Charity-Sendung ist die zentrale Aktion der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“. Darüber hinaus passt RTL sein Programm am Tag des „RTL-Spendenmarathons“ 2024 an, um über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden für bedürftige Kinder Spenden zu sammeln.

Unter das angepasste Spezial-Programm 2024 fällt auch wieder die Quiz-Show "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special". In der Sendung versuchen insgesamt vier Prominente, so viel Geld wie möglich für die Hilfsaktionen zu erspielen. Wird ein Promi möglicherweise bis zum Ende kommen und den den Hauptgewinn von einer Million Euro knacken?

2023 waren bei "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" Torsten Sträter, Reiner Calmund, Amira Pocher und Oliver Pocher sowie Sänger Sasha zu Gast. Amira und Oliver Pocher erzielten mit 125.000 Euro die höchste Summe des Abends.

Welche Promis sind 2024 als Kandidaten bei „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ dabei? Wann läuft die Show über die Bildschirme und wo wird die Spezialausgabe übertragen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten für Sie parat. Außerdem verraten wir Ihnen weitere Infos zu Moderator Günther Jauch.

Termin von „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ 2024: Wann wird die Quiz-Show ausgestrahlt?

Das „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ wird mit insgesamt zwei Teilen am Donnerstag, 21. November 2024, bei RTL übertragen. Den ersten Teil gibt es im direkten Anschluss an die Eröffnung des „RTL-Spendenmarathons“ zu sehen. Der zweite Teil wird am selben Tag, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, über die Bildschirme laufen. Zwischen den zwei Ausgaben schaltet der Sender zu Moderator Wolfram Kons, der zusammen mit einigen anderen Prominenten die Hilfsprojekte des „RTL-Spendenmarathons“ vorstellt.

Das sind die zwei Sendetermine des „Wer wird Millionär? - Prominenten-Specials“ 2024:

Teil 1: Donnerstag, 21. November 2024, 20.15 Uhr, RTL

Teil 2: Donnerstag, 21. November 2024, 22.30 Uhr, RTL

"Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“: Die Kandidaten 2024

In der neuen Spezialausgabe von „Wer wird Millionär?“ setzen sich vier prominente Kandidaten für den guten Zweck auf den Ratestuhl. Bushido, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni kämpfen um eine Million Euro im Rahmen des „RTL-Spendenmarathons“.

Die Frage steht im Raum: Wird es einem der Stars gelingen, die Millionenfrage zu beantworten? Während einige Spieler risikofreudig agieren, verlassen sich andere auf ihr Wissen oder ihr Bauchgefühl. In der Quizshow versuchen die Teilnehmer, Mut und Verstand miteinander zu kombinieren. Welcher Promi kann 2024 die höchste Summe erspielen?

Hier haben wir die Promis, die beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ 2024 antreten, noch einmal im Überblick:

Rapper Bushido

Comedian Cindy aus Marzahn

Comedian Ralf Schmitz

Fernsehmoderator Ingo Zamperoni

"Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ 2024: Übertragung im TV und Stream

Genau wie der „RTL-Spendenmarathon“ werden auch Teil 1 und Teil 2 des „Wer wird Millionär? - Prominenten-Specials“ im TV beim Sender RTL übertragen. Parallel dazu besteht die Möglichkeit, das „Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“ auch im Stream zu verfolgen. Dies wird durch den eigenen Streaming-Dienst RTL+ ermöglicht. Für die Live-Übertragung ist jedoch ein kostenpflichtiges Premium-Abonnement erforderlich. Dieses kostet 8,99 Euro pro Monat und kann jeweils mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Weitere knifflige Fragen werden im Herbst übrigens bei „Genial Daneben“ 2024 auf RTL2 und bei „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf RTL+ gestellt.

"Wer wird Millionär? - Prominenten-Special“: Das ist der Quizmaster Günther Jauch

Günther Jauch, geboren am 13. Juli 1956 in Münster, ist ein deutscher Fernsehmoderator und Journalist. Er ist vor allem für die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ bekannt und zählt zu den erfolgreichsten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Von 1990 bis 2011 erreichte er mit der wöchentlichen Sendung „stern TV“ ebenfalls ein großes Publikum.

Icon Vergrößern Günther Jauch stellt den Promis beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" 2024 knifflige Fragen. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Günther Jauch stellt den Promis beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" 2024 knifflige Fragen. Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Der Moderator stammt laut RTL aus einer alteingesessenen Hanseatenfamilie. Aktuell lebt Günther Jauch mit seiner Frau Dorothea und ihren vier Kindern am Heiligen See in Potsdam. Nach dem Abitur und einem Studium der Journalistik startete er seine Karriere als Sportmoderator beim Bayerischen Rundfunk. Dort entwickelte er eine langjährige Freundschaft mit Thomas Gottschalk, mit dem er die B3-Radioshow moderierte. Für seine Arbeit wurde Günther Jauch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Bambi für „Wer wird Millionär“ im Jahr 2001 und mehrere Goldene Romy-Auszeichnungen als beliebtester Showmaster. Darüber hinaus engagiert er sich für wohltätige Zwecke, insbesondere in seiner Wahlheimat Potsdam.