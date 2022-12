"Wer wird Millionär? - Weihnachts-Zockerspecial" 2022: Termin, Regeln und alle Infos

Wie der Name schon verrät, gibt es das "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" an Weihnachten im TV und Stream zu sehen. Wissenswertes rund um Termin, Übertragung, Wiederholung und Regeln haben wir hier für Sie.

Die Weihnachtszeit lädt zum Besinnen ein. Sie haben die Möglichkeit die besten Weihnachtsfilme zu sehen oder wer es lieber musikalisch mag, kann sich mit der "Let’s Dance – Weihnachtsshow" 2022 auf die Festtage einstimmen. Für alle, die gerne raten, knobeln und zocken, empfehlen wir das "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022.

Der Moderator, Günther Jauch, lädt Kandidatinnen und Kandidaten ein, die gerne ein Risiko eingehen. Und das kann sich auch auszahlen. Unter bestimmten Umständen können die Teilnehmer auch zwei Millionen Euro gewinnen. Bleiben Sie dran.

Wer gerne mehr zum "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 erfahren möchte, wird in diesem Artikel aufgeklärt. Wir informieren Sie über den Termin, die Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung. Am Ende werden die Regeln und der Moderator vorgestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Das ist der Termin von "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022

Wie der Name bereits verrät, wird das "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 um Weihnachten ausgestrahlt. Der genaue Sendetermin ist am 2. Weihnachtsfeiertag, nämlich heute, am 26. Dezember 2022.

"Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022: Übertragung im TV und Stream

Die Quizsendung "Wer wird Millionär" läuft bereits seit 1999 beim Privatsender RTL. Folglich werden auch die Spezialausgaben bei RTL gesendet - so auch das "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022. Los geht es am 26. Dezember 2022 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Wer lieber online im Stream schauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Dafür wird allerdings eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+ benötigt. Dafür fallen monatliche Kosten von 4,99 an. Einen gratis Monat gibt es obendrauf.

Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Sendung? " Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022

" – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 Termin? 26. Dezember 2022

26. Dezember 2022 Übertragung? RTL ( TV ), RTL+ (Stream)

( ), RTL+ (Stream) Wiederholung ? RTL+

Gibt es eine Wiederholung von "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022?

Da einige an den Feiertagen mit der Familie zusammensitzen und der Fernseher aus bleibt, haben wir eine Alternative damit Sie das "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 dennoch nicht verpassen. Eine direkte Wiederholung im linearen Fernsehen bei RTL wird es zwar nicht geben, dennoch können Sie die Quizshow im Nachhinein ansehen - und zwar bei RTL+, was in der Regel sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung kostenlos möglich ist. Danach wird eine Mitgliedschaft vorausgesetzt.

Das sind die Regeln von "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022

Beim üblichen "Wer wird Millionär" sitzen die Kandidaten im Stuhl vor Günther Jauch und müssen im besten Falle alle 15 Fragen richtig beantworten, um die Million abstauben zu können. Für jede Frage stehen vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, von denen nur eine stimmt. Hilfestellungen geben die zur Verfügung stehenden Joker. Beim "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 sieht der Aufbau der Sendung ähnlich aus, unterscheidet sich aber dennoch vom herkömmlichen "Wer wird Millionär". Hier haben die Kandidaten die Chance als zweifacher Millionär das Studio zu verlassen, sofern die ersten 9 Fragen ohne Joker beantwortet werden können. Echtes Zocken ist angesagt. Schafft ein Kandidat die erste Hürde, so können am Ende 2 Millionen Euro auf das Konto überwiesen werden, sofern natürlich die restlichen Fragen ebenfalls richtig beantwortet werden.

Das ist der Moderator von "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022

Günther Jauch ist aus dem Showgeschäft kaum mehr wegzudenken. Aber wer ist der Moderator des "Wer wird Millionär? – Weihnachts-Zockerspecial" 2022 überhaupt? Wir stellen ihn hier vor.

Günther Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren. Von Sternzeichen ist er Krebs. Er ist mit seinen 1,93 m ein Mann von Größe. Seine beruflichen Tätigkeiten reichen weit. Günther Jauch ist Moderator, Produzent und Unternehmer. Hier erhalten Sie eine Übersicht: