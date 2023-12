Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?": Sendetermin und Übertragung im TV

"Wer wird Millionär" strahlt auch 2023 wieder ein Weihnachtsspecial aus. Wir haben alle Infos rund Sendetermin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung.

Die Weihnachtszeit erreicht auch in diesem Jahr wieder "Wer wird Millionär?": Günther Jauch lädt acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Weihnachtsausgabe seiner Quizshow ein.

Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1999 hat sich "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch zu einem deutschen TV-Erfolg entwickelt. Die deutsche Ausgabe des britischen Originals "Who Wants to Be a Millionaire?" wurde bereits über 1600-mal ausgestrahlt. Neben der regulären Sendung begeistern auch Sondersendungen, darunter das alljährliche Weihnachtsspecial und das Promi-Special, die Zuschauer.

Hier erfahren Sie, wann und wo das Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär" ausgestrahlt wird, wie Sie es im TV und im Stream verfolgen können und welche Besonderheiten die festliche Episode hat.

Weihnachtsausgabe von "Wer wird Millionär?": Sendetermin

Das diesjährige Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?" wird am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember 2023, zur Primetime um 20.15 Uhr im TV ausgestrahlt. Eine gute Gelegenheit, die Weihnachtstage auf der Couch entspannt ausklingen zu lassen.

Das Weihnachtsspecial folgt dem regulären "Wer wird Millionär?"-Modus. Die acht Kandidatinnen und Kandidaten haben die Wahl zwischen der bekannten Risiko- und Sicherheitsvariante aus der Show. Als besonderes Highlight dürfen sie sich, passend zum Weihnachtsfest, zudem ein "Geschenk" nehmen: nämlich einen zusätzlichen Joker, den sie vom festlich geschmückten Baum im Studio pflücken können.

Im vorherigen Jahr gelang es keinem der Quiz-Teilnehmer, den Hauptgewinn zu erzielen. Dennoch erreichte zumindest eine Teilnehmerin, Simone Schneider-Stenkewitz, eine beträchtliche Geldsumme. Sie sicherte sich den höchsten Gewinn am damaligen Abend in Höhe von 125.000 Euro. Vielleicht schafft es ja dieses Jahr jemand, sich mit dem ganz großen Gewinn zu beschenken?

"Wer wird Millionär?" an Weihnachten: Übertragung im TV und Stream

Wie immer läuft die Sendung "Wer wird Millionär?" natürlich auf dem Fernsehsender RTL, dies gilt auch für das Weihnachtsspecial 2023. Wer die Weihnachtausgabe nicht vor dem Fernseher verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Sendung parallel zur Free-TV-Ausstrahlung als Livestream auf RTL+ zu sehen.

Aber auch im Nachhinein steht die Sonderepisode voraussichtlich für kurze Zeit auf der Streaming-Plattform des Senders zur Verfügung. RTL+ ist ein kostenpflichtiges Angebot - für das im Premium-Abo fallen 6,99 Euro (Stand Dezember 2023) monatlich an.

"Wer wird Millionär?": Wiederholung des Weihnachtsspecials

Wer die Show am zweiten Weihnachtsfeiertag verpasst, kann diese leider nicht mehr im Free-TV nachholen. Die Weihnachtsausgabe von "Wer wird Millionär?" ist im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang auf RTL+ abrufbar.

Fans der Sendung dürfen sich außerdem auf das neue Jahr freuen, wenn Günther Jauch ab dem 1. Januar 2024 zu einem weiteren Special einlädt: Im Januar läuft auf RTL wieder die "3-Millionen-Euro-Woche". Bis zum 5. Januar findet die fünfte Ausgabe der "3-Millionen-Euro Woche" statt. An den ersten vier Abenden kämpfen die Teilnehmer um einen Platz im Finale, wo schließlich drei Millionen Euro zu gewinnen sind.