„Wer wird Millionär?“ Weihnachtsspecial 2024: Sendetermin und Übertragung im TV

Fans von „Wer wird Millionär?“ müssen auch an Weihnachten nicht auf ihre Lieblingssendung verzichten. Im Jahr 2024 gibt es wieder ein Weihnachtsspecial der Quizshow - dieses Mal an den Festtagen.

Seit 1999 erscheinen regelmäßig neue Folgen der Sendung. Seit Langem schon zählt sie zu den beliebtesten Rateshows im deutschen Fernsehen. Neben den gewöhnlichen Folgen werden bei „Wer wird Millionär?“ immer wieder einzelne Spezial-Ausgaben gezeigt, die sich an einem aktuellen Thema oder einem Event orientieren. Es hat in der Vergangenheit unter anderem schon ein Fußball-Special, ein Oktoberfest-Special oder ein Muttertags-Special gegeben. Dabei wurden Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, die etwas mit dem Motto der Sendung zu tun hatten. Beim Fußball-Special drehte sich auch die Auswahlfrage um das Thema.

Das „Wer wird Millionär?“-Weihnachtsspecial hat es in den letzten Jahren bereits mehrfach gegeben. Neben dem Ausstrahlungsdatum, das um das Weihnachtsfest angesetzt war, hatten die Folgen eine Besonderheit: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Chance auf zusätzliche Joker oder Sicherheitsstufen. Auf welche Extra-Joker man sich im Jahr 2024 freuen darf, auf wann genau der Sendetermin angesetzt wurde und wie die Übertragung im TV und Stream gewährleistet wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Weihnachtsspecial von "Wer wird Millionär?": Sendetermin

Im Jahr 2024 werden zwei Weihnachtsspecials von „Wer wird Millionär?“ ausgestrahlt: Eines am 25. Dezember 2024 - also am 1. Weihnachtsfeiertag - um 20.15 Uhr und das zweite am 26. Dezember 2024. Auch diese Folge ist zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen.

"Wer wird Millionär?" an Weihnachten: Übertragung im TV und Stream

Wie gewohnt wird auch das Weihnachtsspecial der Quizsendung von dem Sender RTL übertragen. Um also die besonderen, weihnachtlichen Folgen von „Wer wird Millionär?“ anschauen zu können, genügt es, beim Fernseher im heimischen Wohnzimmer das lineare Programm von RTL anzuschalten.

Ist man dazu verhindert, kann man die Ausgabe auch im Livestream bei RTL+ verfolgen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Anbieter nötig. Um Live-Inhalte bei RTL+ sehen zu können, muss man die „Premium“- oder „Max“-Version von RTL+ buchen. Erstere kostet derzeit (Stand: Dezember 2024) 8,99 Euro monatlich, zweitere beläuft sich auf 12,99 Euro im Monat.

„Wer wird Millionär?“ Weihnachtsspecial 2024: Welche zusätzlichen Joker gibt es?

Beim Weihnachtsspecial 2024 dürfen die Kandidatinnen oder Kandidaten als Erstes wählen, ob sie mit drei Jokern und der 16.000-Euro-Sicherheitsstufe ins Rennen gehen möchten oder ob sie sich für die Risiko-Variante mit vier Jokern entscheiden wollen. Im Anschluss ziehen sie dann einen von drei Joker-Sternen.

Auf den Sternen stehen drei unterschiedliche Joker. Es gibt zum einen den klassischen Zusatzjoker, bei dem Günther Jauch all‘ diejenigen im Publikum bittet, aufzustehen, die der Meinung sind, die Antwort auf die jeweilige Frage zu kennen. Dabei ist es egal, ob die jeweilige Teilnehmerin oder der Teilnehmer sich zuvor für die Option mit drei oder vier Jokern entschieden hat. Sie oder er erhält in jedem Fall einen zusätzlichen Zusatzjoker.

Außerdem gibt es den Kandidaten-Zusatzjoker. Dieser funktioniert ähnlich wie der klassische Zusatzjoker - nur dass diesmal die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Panel gefragt sind. Wer von ihnen meint, die Frage beantworten zu können, steht auf. Sind mehrere aufgestanden, darf die Person selbstständig wählen, wen er sich bei der Frage zurate ziehen möchte. Um allen die gleiche Chance gewährleisten zu können, bleiben die Kandidatinnen und Kandidaten die gesamte Folge über im Studio.

Letztlich kann man auch den dritten Joker ziehen - den sogenannten Günther-Jauch-Joker. Hierbei ist Jauch selbst gefragt und kann seinem Gegenüber bei der Entscheidung helfen.

Weihnachtsspecial von „Wer wird Millionär?“ 2024: Günther Jauch

Günther Jauch ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen - ganz besonders wegen seiner Moderatortätigkeit bei „Wer wird Millionär?“. Der Journalismus war Jauch gewissermaßen in die Wiege gelegt worden, denn auch sein Vater ging diesem Beruf nach. Nachdem sich Günther Jauch zunächst für ein Jura-Studium entschieden hatte, brach er dieses schließlich ab, um die Deutsche Journalistenschule zu besuchen.

Los ging seine Karriere im Hörfunk, als er mit Thomas Gottschalk zusammen die „BR-Radioshow“ moderierte. Danach wechselte er ins Fernsehen und führte neben seinem Steckenpferd „Wer wird Millionär?“ 21 Jahre lang durch die Sendung „stern TV“ und erhielt für mehrere Jahre seine eigene Polit-Talkshow „Günther Jauch“.

Außerdem ist Jauch vierfacher Familienvater. 2010 kaufte er das „Weingut von Othegraven“, auf dem er schon im Kindesalter Urlaub gemacht hatte.