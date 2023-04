"Wer wird Millonär?" - Osterspecial: Sendetermine und Übertragung

Ostern wird bei RTL mit einem "Wer wird Millionär?"-Special gefeiert. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung und Moderator Günther Jauch.

Immer wieder verleiht RTL seinem alten Flaggschiff "Wer wird Millionär?" einen neuen Anstrich und zeigt ein Special der Quizshow. Erst zu Beginn des Jahres war Die 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" zu sehen. Zu Ostern plant der Sender nun eine neue Sonderausgabe. Anstatt den Höchstgewinn zu steigern, gibt es diesmal eine Sonderregel. Die Kandidaten bekommen ein "goldenes Osterei" geschenkt, in dem sich ein Joker befindet. Dieser dient als Hilfsmittel, um die kniffligeren Fragen zu beantworten. Wie genau diese Joker aussehen, zeigt sich erst im Verlauf der Show.

Daneben gibt es noch eine zweite Besonderheit: Die Fragen werden diesmal nicht von Moderator Günther Jauch gestellt. Stattdessen werden Handy-Videos von Promis eingeblendet, die die Fragen vorlesen. Wann und wo Sie das "Wer wird Millionär?"-Osterspecial sehen können, erfahren Sie hier.

"Wer wird Millionär?"-Osterspecial: Das sind die Sendetermine der Sonderausgabe

Das "Wer wird Millionär?"-Special wird selbstverständlich an Ostern ausgestrahlt. Genauer gesagt bildet das Format das RTL-Abendprogramm der beiden Feiertage Ostersonntag und Ostermontag. In der folgenden Woche wird dann wieder wie gewohnt die reguläre Version der Quizshow ausgestrahlt. Genau wie diese wird auch das Osterspecial zur Primetime um 20.15 Uhr gezeigt.

Die Sendetermine im Überblick:

Ostersonntag , 9. April 2023, 20.15 Uhr, RTL

, 9. April 2023, 20.15 Uhr, Ostermontag , 10. April 2023, 20.15 Uhr, RTL

Übertragung und Wiederholung des "Wer wird Millionär?"-Osterspecials im TV und Stream

Übertragen wird auch diese Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?" bei RTL. Bereits seit 1999 hat der Sender das Format in seinem Programm und begeistert damit durchgängig sein Publikum.

Eine Wiederholung des "Wer wird Millionär?"-Osterspecials ist allerdings nicht geplant. Stattdessen geht RTL direkt wieder dazu über, gewöhnliche Folgen der Quizshow zu zeigen. Wer an Ostern nicht vor dem Fernseher sitzt, der kann sich die Aufzeichnung der Sonderausgabe aber voraussichtlich bei RTL+ ansehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das "Wer wird Millionär?"-Osterspecial zusammengefasst:

Was: "Wer wird Millionär?"-Osterspecial

"Wer wird Millionär?"-Osterspecial Datum: 09. und 10. April ( Ostersonntag und Ostermontag )

09. und 10. April ( und ) Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : RTL

Übertragung im Stream: RTL+

"Wer wird Millionär?"-Osterspecial: Moderator Günther Jauch fungiert oftmals selbst als Joker

Der anhaltende Erfolg von "Wer wird Millionär?" ist zu einem großen Teil auf Moderator Günther Jauch zurückzuführen. Mit seiner sympathischen Art schafft es der 66-jährige stets, die Zuschauer zu unterhalten. Im Gegensatz zu ähnlichen Shows, macht er sich dabei nicht über die Kandidaten und Kandidatinnen lustig. Stattdessen gibt er sich manchmal sichtlich Mühe, ihnen ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Man könnte sagen er fungiert damit neben den gewöhnlichen Hilfsmitteln wie der Publikumsbefragung auch selbst als eine Art Joker - zumindest bei den ersten Fragen.

Im "Wer wird Millionär?"-Osterspecial wird es daneben sogar noch einen extra Joker geben. Im Voraus hat RTL allerdings geheim gehalten, wie dieser aussieht. Mit solchen kleinen Neuheiten versucht der Sender immer wieder, das Sendungskonzept an die moderne TV-Landschaft anzupassen. Im Großen und Ganzen hat sich allerdings in den vergangenen mehr als 20 Jahren nur sehr wenig an der Quizshow geändert. Ein Beweis dafür, dass es nicht immer aufwendige und actiongeladene Produktionen braucht.