„Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“: Was ist bekannt zu Start und Teilnehmern bekannt?

Mit „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ startet die ARD ein neues Reality-Format, das auf dem Gesellschaftsspiel „Die Werwölfe von Düsterwald“ basiert. Im Mittelpunkt stehen 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich in einer abgelegenen Umgebung einem Spiel mit verdeckten Rollen stellen. Ziel ist es zu beobachten, zu diskutieren und strategische Entscheidungen zu treffen und die verborgenen Rollen innerhalb der Gruppe aufzudecken – oder selbst unentdeckt zu bleiben.

Zur Show sagt Mike Timmermann, der Creative der ITV Studios Germany: „‘Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung‘ ist ein Reality-Format mit Tiefgang – strategisch, psychologisch spannend und visuell stark inszeniert. Mit einem außergewöhnlichen Cast, viel Liebe zum Detail und einem hohen Produktionsanspruch setzen wir ein Format um, das nicht nur fesselt, sondern die Zuschauer:innen unmittelbar ins Spiel hineinzieht.“

Wann geht die Show an den Start? Wie ist der Ablauf von „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“? Und welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos finden Sie hier.

„Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ 2025: Start der neuen Reality-Show

„Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ erscheint im Herbst 2025 exklusiv in der ARD-Mediathek. Die zwölfteilige Reality-Serie wurde von ITV Studios Germany in Frankreich produziert. Mit dem Start setzt die ARD auf eine rein digitale Ausstrahlung. Sophie Burkhardt, die Channelmanagerin der ARD Mediathek, sagt dazu: „Mit ‚Werwölfe‘ setzt die ARD Mediathek einen besonderen Impuls im Reality-Genre: fesselnd wie ein Thriller und verbindend wie ein Spielabend. Das passt perfekt zur ARD und besonders zur ARD-Mediathek.“

Teilnehmer bei „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“: Welche Kandidaten sind dabei?

Am neuen Reality-Format „Werwölfe“ nehmen insgesamt 13 Personen teil. Welche Kandidaten am „Spiel aus List und Täuschung“ teilnehmen, hat die ARD bislang noch nicht bekannt gegeben. In Anlehnung an das gleichnamige Gesellschaftsspiel geht es um verdeckte Rollen, Gruppendynamik und strategische Entscheidungen.

Ablauf von „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ 2025

Der Ablauf von „Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung“ orientiert sich eng an der Vorlage des gleichnamigen Gesellschaftsspiels: „Die Werwölfe von Düsterwald“. 13 Kandidatinnen und Kandidaten ziehen gemeinsam in eine abgelegene Spielumgebung und übernehmen verdeckt unterschiedliche Rollen. Drei von ihnen sind sogenannte „Werwölfe“ Teil eines geheimen Trios, das jede Nacht ein anderes Gruppenmitglied „ausschalten“ darf. Die übrigen zehn Personen gehören zur Gruppe der „Bürger“, deren Ziel es ist, die Werwölfe rechtzeitig zu identifizieren und durch gemeinschaftliche Abstimmungen aus dem Spiel zu wählen. Erst nach der Abstimmung wird die tatsächliche Rolle der Person offengelegt. Dieses Wechselspiel aus verdecktem Handeln und öffentlichen Debatten prägt auch die Fernsehversion.

Der Ablauf der Sendung folgt diesem Prinzip über mehrere Spielrunden hinweg. Dabei entstehen Dynamiken aus Bündnissen, Verdächtigungen, gezielter Täuschung und gegenseitigem Misstrauen. Während die Werwölfe versuchen, ihre Identität möglichst lange zu verbergen, liegt es an den Bürgerinnen, mit Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis die richtige Entscheidung zu treffen. Am Ende gewinnt die Gruppe, der es gelingt zu „überleben“ – entweder durch erfolgreiche Tarnung oder durch rechtzeitige Aufdeckung.