RTL

vor 17 Min.

"Wettkampf in 4 Wänden": Start, Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Eva Brenner moderiert die Show "Wettkampf in 4 Wänden- Die ultimative Bau-Challenge".

In der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" zeigen 4 Paare ihr Können auf dem Bau. Alles, was sie über die Folgen und die Übertragung im TV wissen müssen, finden sie hier.

Artikel anhören Shape