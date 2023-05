"Die Unschlagbaren": Teilnehmer und Sendetermine der Ex-"Country Challenge"

"Die Unschlagbaren" lautet der Name einer Show, die ProSieben für den vergangenen Herbst unter dem Arbeitstitel "Country Challenge" angekündigt hatte. Teilnehmer? Übertragung im TV oder Stream und Sendetermine? Alle Infos finden Sie hier.

"Die Unschlagbaren" sind im Anmarsch: ProSieben geht unter ziemlichem Getöse mit einem neuen TV-Format auf den Markt, bei dem die prominenten Kandidaten sich in den unterschiedlichsten Gegenden dieses Erdballs großen Herausforderungen und entschlossenen Gegnern stellen müssen.

Die vergangenen Sommer für den Herbst angekündigte "Country Challenge" war laut ProSieben von vornherein nur als Arbeitstitel gedacht, nun heißt die Show also endgültig "Die Unschlagbaren". Was hat es mit "Die Unschlagbaren" auf sich?

Start von "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?"

Am Sonntag, 16. April 2023 ging "Die Unschlagbaren" an den Start. Der Sender ruft seine Anhänger zur klassischen Lagerfeuerzeit an die Monitore: Primetime, 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"Die Unschlagbaren": Die Sendetermine

Mit dem Starttermin gibt es laut ProSieben sechs Sendetermine, die "an den nächsten Sonntagen" stattfinden. Das sind die Termine der sechs Folgen von "Die Unschlagbaren":

Folge 1: 16. April 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: 23. April 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: 30. April 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: 07. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: 14. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: 21. Mai 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Übertragung im TV und Stream: Wie und wo kann man "Die Unschlagbaren" verfolgen?

Die Show mit den angeblich unbesiegbaren Promis läuft natürlich völlig konventionell im linearen TV-Programm von ProSieben. Wenn Sie es zwar zeitgleich, aber lieber digital hätten: Mit dem Streamingdienst Joyn sind Sie gut bedient. Dort läuft die Sendung nämlich parallel – auf allen Endgeräten, die Ihnen zur Verfügung stehen mögen.

Falls Sie zum linearen Sendetermin aber etwas anderes vorhaben oder aus anderen Gründen unabhängig sein möchten, können wir Ihnen ebenfalls Joyn empfehlen. Dort läuft die Show nicht nur zur gleichen Zeit – Sie bekommen eine zeitlang auch die Wiederholung zu sehen und können sich "Die Unschlagbaren" in aller Ruhe noch zu Gemüte führen.

Lesen Sie dazu auch

Der Basisdienst wird völlig kostenlos angeboten, dazu muss man sich lediglich registrieren. Falls Sie das eine oder andere Extra wünschen, sollten Sie die Premium-Version Joyn Plus abonnieren, die kann man eine Woche gratis testen. Für anschließend 6,99 Euro im Monat bietet dieser Dienst nach eigener Aussage "mehr Serien und Shows bereits vor TV-Ausstrahlung, mehr Live TV mit sechs Pay TV Sendern" in HD-Qualität - ohne Werbung (Stand: 15. Mai 2023). Aktuelle und weiterführende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Joyn ist der gemeinschaftliche Streamingdienst des TV-Unternehmens ProSieben-Sat.1 - zu der Gruppe zählen beispielsweise auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Galileo.tv.

Kandidaten bei "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?"

Folgende Promis hat ProSieben als Kandidatinnen und Kandidaten angekündigt:

Joachim Llambi

Amira Pocher

Evelyn Burdecki

Oliver Pocher

Thore Schölermann

Wayne Carpendale

Lola Weippert

Jochen Bendel

Jeannine Michaelsen

Tom Beck

Larissa Marolt

Max Mutzke

Simon Gosejohann

Arabella Kiesbauer

Micki Krause

Oana Nechiti

Diese Normalos (das selbsternannte Team "Celebrity Crushers") hat der Sender für Show 1 nominiert:

Anna Juchem (43, Neustadt an der Weinstraße ). Gegnerin: Evelyn Burdecki , Disziplin: Biathlon auf Malta

(43, ). Gegnerin: , Disziplin: Biathlon auf Claudia Zelinka (39, Flugbegleiterin aus München ). Gegnerin: Amira Pocher , Disziplin: Labyrinth-Spiel in Italien

(39, Flugbegleiterin aus ). Gegnerin: , Disziplin: Labyrinth-Spiel in Timo Becker (37, Chemikant aus Bürstadt ). Gegner: Joachim Llambi , Disziplin: Seitlpfeifen-Challenge in Österreich

Das Konzept von "Die Unschlagbaren"

Aus dem heimischen TV-Studio hinaus in die ganze Welt – ProSieben nimmt seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise rund um den Globus. In unterschiedlichen Ländern müssen die Promi-Kandidaten eine Phalanx von Normalos in die Schranken weisen. Die vom Sender letzten Sommer vollmundig angekündigten möglichen Aufgabenstellungen der einstigen Arbeitstitel-Show "Country Challenge" sind im Rahmen der Runderneuerung zu "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" offenbar in der Tonne gelandet:

Chor aus 1000 Menschen vor dem Opera House in Sydney Australiens bekanntestes Volkslied "Waltzing Matilda" singen lassen

bekanntestes Volkslied "Waltzing Matilda" singen lassen In Südafrika zehn Brautpaare finden, die einen Bungeesprung riskieren.

Oder kommen die noch? Bleiben Sie gespannt.