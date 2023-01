"Willkommen bei den Reimanns" 2023: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

Die Reimanns sind wieder da: Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine, die Übertragung und die Wiederholung von "Willkommen bei den Reimanns" 2023 im TV und Stream.

Zum ersten Mal begegneten die Reimanns dem deutschen TV-Publikum in der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Damals wanderte die Familie rund um Oberhaupt Konny nach Texas aus. Schnell wurden die sympathischen und etwas chaotischen Reimanns zum Publikumsliebling und die Familie baute sich eine erfolgreiche Existenz und ihr eigenes Ferien-Ressort auf "Konny-Island" auf.

Mittlerweile haben sie eine eigene Show bei Kabel 1: "Willkommen bei den Reimanns". Hier bietet die Familie inklusive der nun erwachsenen Kinder weiterhin Einblicke in ihr, dank ihren großen TV-Erfolgen, sehr ereignisreiches Leben. Konny und Manuela Reimann leben seit einigen Jahren auf Hawaii und genießen dort ihren Ruhestand. Allerdings beinhaltet das für die zwei weniger Ruhe im Paradies, sondern vielmehr Action und Abenteuer. Entsprechend wartet die neue Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" auch 2023 wieder mit den verrücktesten Aktivitäten auf, von der längsten Zipline der Welt bis zu einem Spaziergang auf den Flügeln eines fliegenden Flugzeugs.

Wie immer wurden die Familienmitglieder für die neue Staffel für einige Wochen ihres Lebens von Kabel 1 begleitet. Wann und wo Sie die so entstandenen neuen Folgen sehen können, erfahren Sie hier.

Das sind die Sendetermine von "Willkommen bei den Reimanns" 2023

Die genaue Anzahl der Folgen ist noch nicht bekannt gegeben worden, doch es wird wohl ähnlich wie in den vorangegangenen Staffeln wieder fünf bis sechs neue Folgen geben. Die ersten Folgen sind bereits seit dem 25. Dezember im Stream zu sehen. Zwei neue Folgen werden dort pro Woche zur Verfügung gestellt, am 8. Januar sind dann alle neuen Folgen veröffentlicht. Bei Kabel 1 werden sie seit dem 8. Januar einmal wöchentlich am Sonntagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Folge 1: 8. Januar - 20.15 Uhr, Kabel 1

8. Januar - 20.15 Uhr, Folge 2: 15. Januar - 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 3: 22. Januar - 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 4: 29. Januar - 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 5: 5. Februar - 20.15 Uhr, Kabel 1

Folge 6: 12. Februar - 20.15 Uhr, Kabel 1

"Willkommen bei den Reimanns" 2023: Übertragung im TV und Stream

Seit einiger Zeit ist die Familie Reimann bei Kabel 1 unter Vertrag. Davor waren auch schon diverse andere Formate mit den beliebten Chaoten bei Vox oder bei RTL2 zu sehen. "Willkommen bei den Reimanns" ist jedoch exklusiv ab dem 8. Januar bei Kabel 1 zu sehen.

Das "exklusiv" bezieht sich hier allerdings nur auf die Ausstrahlung im TV. Denn als Neuheit wurde bei der neuen Staffel "Willkommen bei den Reimanns" eingeführt, dass bereits einige Wochen vor der Erstausstrahlung im TV die Folgen Stück für Stück auf der Streamingplattform Joyn veröffentlicht werden. Zu Beginn der TV-Ausstrahlung sind dann alle Folgen bereits über den Streamingdienst verfügbar. Das setzt allerdings ein gültiges Joyn PLUS+ Abo voraus. Ein solches kostet nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 monatlich.

Wiederholung von "Willkommen bei den Reimanns" 2023

Ob es eine Wiederholung der neuen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" im TV geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier darüber, sobald Kabel 1 die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Bis dahin sind alle Folgen selbstverständlich auch weiterhin online über Joyn abrufbar.