Wimbledon 2025 live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Wimbledon Championships gelten als das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Zusammen mit den drei anderen Grand-Slam-Turnieren, den Australian Open, den French Open sowie den US Open gelten sie als die wichtigsten Veranstaltungen des Tennis-Kalenders. Wimbledon kann auf eine große Tradition zurückblicken und wurde erstmals 1877 auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club im Londoner Stadtteil Wimbledon ausgespielt. 2025 findet nun die 138. Auflage statt. Im Kontrast zu den anderen Grand-Slam-Turnieren wird hierbei weder auf Hart-, noch auf Sandplatz gespielt. Vielmehr müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Rasenplatz arrangieren. Sowohl auf als auch abseits des Courts gibt es zahlreiche Traditionen, die seit vielen Jahrzehnten gepflegt werden. So müssen beispielsweise alle Spielerinnen und Spieler der strikten weißen Kleiderordnung folgen. Abseits des Platzes können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Portion Erdbeeren mit Sahne stärken. Bereits 1877 wurden die Portionen angeboten und haben sich bis heute gehalten. Nahezu 30 Tonnen werden bei jedem Turnier verspeist.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen näherbringen, wie Sie die Wimbledon Championships live im TV und Stream verfolgen können. Gibt es überhaupt eine Übertragung im Free-TV? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

Wimbledon 2025: Wann beginnt das Grand-Slam-Turnier?

Ein Blick auf den Zeitplan von Wimbledon 2025 verrät, dass das Grand-Slam-Turnier vom Montag, dem 30. Juni bis zum Sonntag, dem 13. Juli 2025 andauert. Die ersten Partien werden jedoch bereits im Rahmen der Qualifikationsphase gespielt. Sie findet vom 23. Juni bis zum 26. Juni statt.

Übertragung von Wimbledon 2025 im TV und Live-Stream: Ist das Grand-Slam-Turnier im Free-TV zu sehen?

Was eine TV-Übertragung im Free-TV angeht, müssen wir Sie leider enttäuschen. Wimbledon 2025 läuft ausschließlich auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform Amazon Prime Video. Der Anbieter hat sich von 2024 bis 2027 die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Insgesamt werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr wieder circa 350 Stunden Spitzentennis verfolgen können. Bis zu fünf parallel laufende Streams werden hierbei übertragen. Was den Preis angeht, so kostet ein solches Abonnement 8,99 Euro im Monat. Davor kann ein kostenloser Probemonat genutzt werden.

Zur besseren Übersicht finden Sie an dieser Stelle noch einmal alle wichtigen Informationen rundum die Rahmendaten des Turnier und die Übertragung im TV und Stream:

Was? : Wimbledon Championships 2025

Wo? : All England Club, Church Road im Londoner Stadtteil Wimbledon

Wann? : 30. Juni bis 13. Juli 2025

Übertragung im TV : -

Übertragung im Live-Stream : Amazon Prime Video

Wer gewann 2024 in Wimbledon?

Die meisten Siege bei Wimbledon konnte der Schweizer Roger Federer feiern. Er gewann das Turnier ganze acht Mal. Im letzten Jahr gewann der Spanier Carlos Alcaraz. Bei den Frauen war die Tschechin Barbora Krejčíková erfolgreich. Eine Übersicht mit den Siegerinnen und Siegern des vergangenen Jahres finden Sie hier:

Herreneinzel : Carlos Alcaraz

Dameneinzel : Barbora Krejčíková

Herren-Doppel : Harri Heliövaara / Henry Patten

Damen-Doppel : Kateřina Siniaková / Taylor Townsend

Mixed : Jan Zieliński / Hsieh Su-wei