Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/24: Übertragung im TV und Live-Stream

Zwischen Dezember 2023 und März 2024 läuft die Nordische Kombination der Frauen. Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung im TV und Live-Stream.

Die nordische Kombination gilt als Königsdisziplin unter den alpinen Sportarten, denn die Sportler und Sportlerinnen müssen hier die Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf meistern. Lange war die Nordische Kombination reine Männersache, doch seit 2004 dürfen hier auch Frauen ran. Die aktuelle Saison in der Nordischen Kombination startete für die Damen am 1. Dezember 2023 in Lillehammer, Norwegen. Letzter Termin ist am 17. März 2024 wieder in Norwegen, dann allerdings in Trondheim.

Für Wintersportfans gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder Möglichkeiten, das Sport-Event live mitzuverfolgen. Hier gibt es alles Wichtige rund um die Übertragung der Sportereignisse im TV und im Live-Stream.

Nordische Kombination Weltcup der Frauen 2023/24 im Live-Stream

Hauptsächlich übernehmen die TV-Sender ZDF und Eurosport die Verantwortung für die Übertragung der Nordischen Kombination. Neben der klassischen Variante im TV gibt es auch Möglichkeiten, die Nordische Kombination der Frauen im Online-Livestream zu verfolgen.

Eurosport Live-Stream: Der Sender Eurosport bietet für die Disziplin Nordische Kombination sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Möglichkeit, die meisten Wettkämpfe im Live-Stream zu verfolgen. Hier kann man die einzelnen Events auch im Nachgang nochmal als Video on Demand ansehen. Allerdings ist dafür in kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

bietet für die Disziplin sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Möglichkeit, die meisten Wettkämpfe im Live-Stream zu verfolgen. Hier kann man die einzelnen Events auch im Nachgang nochmal als Video on Demand ansehen. Allerdings ist dafür in kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die Wettkämpfe, die im linearen TV im ZDF übertragen werden, lassen sich auch parallel über den Online-Livestream des Senders verfolgen.

Übertragung Nordische Kombination 2023/24: Weltcup der Frauen live im TV

Im Folgenden gibt es eine Übersicht über den Kalender der Frauen für die Nordischen Kombination 2023/24. Zusätzlich gibt es die Information, auf welchem Sender und zu welcher Uhrzeit die einzelnen Events jeweils übertragen werden. Noch liegen nicht für alle Wettkämpfe die genauen Details zur Übertragung vor. Die Liste wird deshalb im Laufe der Saison ergänzt.