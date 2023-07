"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show": Sendetermine und Übertragung

David und Carolin Kebekus treten in "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" gegen andere Geschwisterpaare an. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung gibt es hier.

Es ist Deutschlands erste Geschwistershow und es wird dabei um die Ehre gespielt: Bei "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" fordern die David und Carolin Kebekus andere Geschwisterpaare heraus. Die beiden treten an vier Abenden gegen die Geschwister Oti und Motsi Mabuse, Benni und Dennis Wolter, Julia und Johannes B. Kerner, Sandra und Jessica Schwarz an. Moderiert wird das Geschwister-Battle von Jeannine Michaelsen.

Sie wollen mehr zu "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" erfahren? Wann startet die Show und wo ist sie im TV und Stream zu sehen? Gibt es eine Wiederholung? Alle Infos dazu finden Sie in diesem Artikel.

Das sind die Sendetermine von "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show"

An insgesamt vier Dienstagabenden läuft "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" im TV. Am Dienstag, den 29. August geht die neue Geschwister-Show an den Start, und zwar zur Prime-Time ab 20.15 Uhr. In der ersten Ausgabe geht es gleich ans Eingemachte: David und Carolin Kebekus treten gegen Oti und Motsi Mabuse an. Das sind die Sendetermine der vier Ausgaben:

Dienstag, 29. August 2023, 20.15 Uhr: Die Geschwister Kebekus gegen Oti und Motsi Mabuse

Die Geschwister gegen Oti und Dienstag, 5. September 2023, 20.15 Uhr: Die Geschwister Kebekus gegen Benni und Dennis Wolter

Die Geschwister gegen Benni und Dienstag, 12. September 2023, 20.15 Uhr: Die Geschwister Kebekus gegen Julia und Johannes B. Kerner

Die Geschwister gegen Julia und Dienstag, 19. September 2023, 20.15 Uhr: Die Geschwister Kebekus gegen Sandra und Jessica Schwarz

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Übertragung von "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" im TV und Stream

"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" ist ein ProSieben-Original. Somit wird dort an insgesamt vier Dienstagen je eine Folge pro Abend ausgestrahlt. Dafür hat der Privatsender sogar seine beste Sendezeit freigemacht - die Primetime um 20.15 Uhr. Zeitgleich gibt es die Show auch im Live-Stream auf Joyn zu sehen. Hier finden Sie nochmal alle Infos zu "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" auf einen Blick:

Was: "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show"

"Wir gegen die! Die Geschwister Show" Datum: Start am Dienstag, 29. August 2023

Start am Dienstag, 29. August 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Free-TV: ProSieben

ProSieben Live-Stream: Joyn

"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" in der Wiederholung sehen

Ob es eine Wiederholung im TV geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Es ist allerdings denkbar, dass die Kebekus Geschwister-Show wie andere Sendungen von ProSieben länger zum Nachholen auf Joyn verfügbar sein wird. Ein Abo bei dem Streaming-Dienst kostet 6,99 Euro im Monat.

Worum geht es bei "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show"?

Carolin Kebekus, die unteranderem als deutsche Komikerin und Autorin bekannt ist und nun mit ihrem Bruder David gegen andere Geschwisterpaare in den Ring steigt, kündigt auf prosieben.de folgendes an: "David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!"

Die Show soll zeigen, ob sich die jeweiligen Geschwisterpaare tatsächlich als eingespieltes Team erweisen. Wer kennt den anderen besser? Wer weiß mehr über die eigene Familie? Wie groß ist das gegenseitige Vertrauen, wenn die Beziehung auf die Probe gestellt wird? Und wer entscheidet am Ende das große Finale am Spieltisch für sich? Es steht auf jeden Fall fest, dass das ein oder andere Familiengeheimnis zum Vorschein kommt.