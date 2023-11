"TV total WOK WM" 2023 - Termin, Teilnehmer und Übertragung im TV und Stream

Die "TV total WOK WM" findet wieder statt. Hier erfahren Sie alles zu den diesjährigen Teilnehmern und der Übertragung des Spektakels im TV und Stream.

Die " TV total WOK WM" ist ein bereits seit 2003 stattfindender sportlicher Wettkampf der besonderen Art. Ursprünglich von Moderator Stefan Raab ins Leben gerufen, treten bei diesem eine Mischung verschiedener Promis gegeneinander an. Raab selbst galt als Tausendsassa und hat viele ähnliche Wettkämpfe wie die "TV total Stock Car Crash Challenge" oder das "TV total Turmspringen" ins Leben gerufen. Nach seinem Abschied aus dem TV-Programm von ProSieben im Jahr 2015 fanden alledings fürs Erste keine dieser Wettkämpfe mehr statt.

Doch seit einigen Jahren gibt es eine Rückkehr zu den alten Formaten. Der neue "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff hat bereits im vergangenen Jahr eine neue Ausgabe der "TV total WOK WM" präsentiert. Nach sieben Jahren Pause waren neben dem neuen Moderator auch einige alte Hasen mit dabei. Joey Kelly etwa ist bereits seit 19-Jahren bei der WOK WM mit dabei und holte sich 2022 direkt die nächste Trophäe. Seinen Titel will er auch dieses Jahr wieder verteidigen und ist daher erneut mit am Start.

Welche weiteren Teilnehmer sind mit dabei? Wann findet die WOK WM dieses Jahr statt? Wo und wann wird sie übertragen? Die Antworten finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Teilnehmer der "TV total WOK WM" 2023

Schon immer zogen die "TV total"-Veranstaltungen jede Menge Promis an. Besonders die sportlichen Promis Deutschlands können bei Wettkämpfen wie der "TV total WOK WM" zeigen, was sie alles können. Kein Wunder also, dass auch dieses Jahr wieder ehemalige Profisportler wie Kevin Großkreutz oder Sven Hannawald mitmischen. Daneben sind allerdings auch noch jede Menge weitere bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen, Musik und natürlich Social Media mit dabei.

Das sind die Teilnehmer der "TV total WOK WM" 2023:

Armin Zöggeler

Kevin Kuske

Sven Hannawald

Pascal Hens

Mathias Mester

Julia Taubitz

Evi Sachenbacher-Stehle

Johannes Ludwig

Thomas Morgenstern

Sebastian Puffpaff

Kevin Großkreutz

Amar

Rewi

Ehrenmannrius

Sophia Thiel

Stefano Zarrella

Youes Zarou

Mario Novembre

Joey Kelly

"TV total WOK WM 2023": Termin des Wettkampfes

Fast genau ein Jahr nach der letzten Ausgabe der "TV total WOK WM" wird der diesjährige Wettkampf im TV gezeigt. Der Termin der WOK WM ist dieses Mal Samstag, der 11. November 2023, um 20.15 Uhr. Dann zeigt sich, ob Sebastian Puffpaff dieses Jahr eine bessere Figur macht als bei der Neuauflage der Show im vergangenen November. Damals blieb der Moderator chancenlos hinter Joey Kelly zurück. Dieses Mal hat er hart trainiert, um sich den Titel holen zu können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Übertragung der WOK WM 2023 im TV und Stream

Manche der alten "TV total"-Wettkämpfe werden mittlerweile bei RTL gezeigt. Doch die WOK WM gehört nicht dazu. Diese ist ihrem alten Sendemuster treu geblieben und wird, wie schon 2003, immer noch auf ProSieben gezeigt. Dort ist die "TV total WOK WM" 2023 am 11. November um 20.15 Uhr im TV zu sehen.

Daneben gibt es mittlerweile aber auch noch die Möglichkeit, die Sendung im Stream zu schauen. ProSieben bietet sein gesamtes Fernsehprogramm zeitgleich auch als Livestream auf Joyn an. Dort ist die WOK WM darüber hinaus auch im Nachhinein noch verfügbar. Wer sie sich also lieber an einem anderen Tag ansehen möchte, der hat jederzeit die Gelegenheit dazu.

Moderator der "TV total WOK WM" 2023

Es wäre kein echtes "TV total"-Format ohne Moderator Elton. Während dieser in den ersten Ausgaben noch selbst als Teilnehmer mit dabei war, ist er seit der Neuausgabe nur noch als Moderator präsent. Gemeinsam mit Ron Ringguth präsentiert er die Show den Zuschauern. Ebenfalls mit dabei sind Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, die die Teilnehmer zu ihren individuellen Strategien befragen.