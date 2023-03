"Wolfswinkel" gestern in der ARD: Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung

Die ARD zeigt den Film "Wolfswinkel". Hier finden Sie alle Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Der Film "Wolfswinkel" erzählt von zwischenmenschlichen und politischen Konflikten in einem kleinen Dorf in Brandenburg, nördlich von Berlin. Hauptfiguren sind die drei Frauen Melanie, Lydia und Anja. Früher galten sie als unterzertrennlich, inzwischen haben sie sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen.

Sie wollen wissen, wann "Wolfswinkel" gesendet wird, welche Schauspieler mitspielen, worum genau es geht, wo der Film übertragen wird und ob es eine Möglichkeit gibt, ihn nachträglich als Wiederholung zu sehen? Wir haben für Sie alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV oder Stream.

ARD-Film"Wolfswinkel": Termin der Ausstrahlung

"Wolfswinkel" wurde am gestrigen Mittwoch, den 29. März 2023, in der ARD ausgestrahlt. Los ging's zur Primetime um 20.15 Uhr. "Wolfswinkel" ist damit Teil der Filmreihe "FilmMittwoch im Ersten".

Die Darsteller in "Wolfswinkel": Schauspieler in der Besetzung

Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen von "Wolfswinkel" in der Übersicht:

Annett Sawallisch als Melanie Kosse

als Claudia Eisinger als Lydia John

als Alina Levshin als Anja Raabe

als Robert Höller als Heiko Moede

als Lisa-Marie Koroll als Eileen Dreetz

Jörg Schüttauf als Elivis Neumann

als Elivis Neumann Jonathan Lade als Justin Schulte

Grzegorz Stosz als Karol Swiercinski

Handlung von "Wolfswinkel": Darum geht es

Die Handlung spielt in einem fiktiven Dorf in Brandenburg, nördlich von Berlin. Hauptfiguren sind Polizistin Melanie, Daily-Soap-Star Lydia und Grundschullehrerin Anja. Die Drei sind dort gemeinsam aufgewachsen und galten lange als unzertrennliche Freundinnen. Doch politische und gesellschaftliche Konflikte drohen sie nun zu trennen. Im Dorf wird über Nacht eine Straße platt gemacht - dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendeine Straße, sondern die letzten Überreste einer Arbeitsstelle, an der früher KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter arbeiten mussten. Anja hält es für eine Schande, dass die letzten Reste dieser Erinnerungsstätte entfernt wurden und Melanie möchte nur den Dorffrieden bewahren - Lydia dagegen beginnt, sich mit rechten Parolen im Dorf beliebt zu machen.

Übertragung im TV und Stream: So können Sie "Wolfswinkel" verfolgen

Wer den Film "Wolfswinkel" verfolgen wollte, hatte verschiedene Möglichkeiten: entweder ganz klassisch im linearen TV am 29. März 2023 oder parallel zur Ausstrahlung im Live-Stream der ARD.

Gibt es eine Wiederholung von "Wolfswinkel?"

Wenn Sie zum Ausstrahlungstermin am 29. März 2023 bereits etwas anderes vorhatten, stellt sich die Frage: Gibt es eine Wiederholung von "Wolfswinkel" im TV oder Stream? Das lässt sich klar mit "Ja" beantworten, denn in den drauffolgenden Tagen wird der Film noch einige Male im TV gezeigt. Einmal in der ARD selbst und vier weitere Male auf dem zur ARD gehörigen Sender ONE (ehemals einsFestival). So sehen die Termine der Wiederholungen von "Wolfswinkel" in der Übersicht aus:

Donnerstag, 30.03.23, 00.45 Uhr: ARD

Sonntag, 02.04.23, 20.15 Uhr: ONE

Mittwoch, 05.04.23, 14.00 Uhr: ONE

Donnerstag, 06.04.23, 07.00 Uhr: ONE

Samstag, 08.04.23, 10.15 Uhr: ONE

Wer sich nicht nach dem Sendeplan richten möchte, hat noch weitere Alternativen: in der ARD-Mediathek sowie auf der ARD-Homepage ist "Wolfswinkel" bis Juni 2023 abrufbar.