„Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“: Sendetermine, Gäste und Übertragung im TV & Stream

Bis zu 30.000 Euro pro Show können die Gäste bei „Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“ gewinnen. Allerdings nicht für sich selbst. Die prominenten Teilnehmer spenden den Erlös an einen guten Zweck ihrer Wahl. Aber was müssen die Stars für das Geld tun? Das Prinzip der Show ist recht einfach erklärt: In sechs Kategorien sollen sich die Gäste in Quiz- und Aktionsrunden beweisen. In den Quizrunden wird Wissen von außergewöhnlichen Tierwelten bis hin zu extremen Orten und Naturwundern abgefragt. Jeweils drei Kandidaten-Pärchen treten pro Sendung gegeneinander an. Wann läuft „Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“? Wo wird die Show übertragen und welche Gäste sind im Studio? Alle Infos zur Quizshow gibt es hier.

„Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“: Die Sendetermine

Nach „Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt“ folgt jetzt eine weitere GEO-Show im TV. Die „GEO-Show“ wurde im letzten Jahr gleich dreimal ausgestrahlt und bekommt jetzt einen Nachfolger. Mit „Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“ soll eine neue Ausrichtung folgen, gleich bleibt Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens als Gesicht der Sendung. Bisher wurden zwei Sendetermine der neuen Show angekündigt. Der Startschuss fällt am Samstag, dem 20. Juli 2024. Die zweite Ausgabe folgt dann direkt eine Woche später am Samstag, dem 27. Juli 2024.

In beiden Sendungen müssen die Gäste ihr Wissen in den Kategorien „Best Buddies“, „Kaum zu glauben“, „Superhelden“, „Besser als ihr Ruf“, „Extrem“ und „Phänomenal“ unter Beweis stellen. Einen Haken gibt es jedoch noch. Die Teams wissen nicht genau, was sich hinter den Kategorien verbirgt.

Übertragung von „Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“ im TV und Stream

Übertragen wird die Sendung im Free-TV bei RTL. Los geht es an beiden Tagen um 20.15 Uhr. Auf RTL+ kann man „Wunder unserer Erde- das große GEO-Quiz“ bereits eine Woche vor der offiziellen Ausstrahlung im Stream ansehen. Sonja Zietlow leitet als Moderatorin durch den Quizabend. Unterstützt wird sie dabei von Wissenschaftsexperte Dirk Steffens. Bis Mai 2022 arbeitete er noch beim ZDF, wechselte dann aber zu RTL. Seit dem erstellt er Beiträge für GEO. Sonja Zietlow ist schon seit 2004 bei RTL, sie kennen die meisten als Gesicht von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Hier finden Sie erneut alle Infos zur Übertragung von „Wunder unserer Erde- das große GEO-Quiz“ auf einen Blick:

Termin: Samstag, 20. und 27. Juli 2024

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL+

„Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“: Gäste - diese Promis sind dabei

Für beide Shows hat RTL sechs prominente Gäste angekündigt, die in drei Teams gegeneinander antreten. In der ersten Show sind beispielsweise Motsi Mabuse und Tom Beck in einem Team. Motsi Mabuse ist vor allem als Tänzerin und Jurorin von „Let‘s Dance“ bekannt. Ihr Quizpartner Tom Beck hat sich als Schauspieler und Sänger einen Namen gemacht. In den anderen Team sind unter anderem Michael Kraus oder Ilka Bessin. Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste bei „Wunder unserer Erde- das große GEO-Quiz“ .

Gäste am Samstag, den 20. Juli 2024:

Ilka Bessin & Sasha

Tom Beck & Motsi Mabuse

Michael „Mimi“ Kraus & Matthias Steiner

Gäste am Samstag, den 27. Juli 2024:

Gäste werden noch bekannt gegeben

(lob)