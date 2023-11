Yeliz Koc bei "Promi Big Brother" 2023: Die Influencerin ist stolze Mama

Yeliz Koc ist bei der neuen Ausgabe von "Promi Big Brother" mit dabei. Hier stellen wir Ihnen die Influencerin im Porträt etwas genauer vor.

Sie war die erste "Promi Big Brother"-Kandidatin, die dieses Jahr bestätigt wurde: Influencerin und Reality-TV-Star Yeliz Koc zieht in das "Big Brother"-Haus. Die ehemalige Lebensgefährtin von Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat sich in der deutschen TV-Landschaft etabliert. Der Schritt hin zu " Promi Big Brother" ist allerdings eine Neuerung für sie, trat sie doch bislang beinahe exklusiv in Datingshows auf.Die diesjährige Ausstrahlung von "Promi Big Brother" stellt also ein neues Kapitel für Yeliz Koc dar.

Kurz vor dem Einzug am 18. November gab es noch einen Schock-Moment: Yeliz Koc hatte auf dem Weg nach Köln einen Autounfall, nachdem ihr Fahrer und Reality-Kollege Yasin Mohamed die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Verletzt wurde dabei jedoch niemand: "Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert, das ist das Wichtigste.", sagte Koc nach dem Unfall. Der Einzug ins Promi-BB-Haus konnte zwei Tage später wie geplant stattfinden. Im Porträt stellen wir Ihnen die Influencerin Yeliz Koc näher vor.

"Promi Big Brother"-Kandidatin Yeliz Koc im Porträt - Alter und Größe der Influencerin

Bereits seit einigen Jahren ist Yeliz Koc fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Welt. Sie hatte Anfang des Jahres sogar ihre eigene Show "Make Love, Fake Love", bei der sie die große Liebe suchte. Die wichtigsten Infos zur 30-jährigen Influencerin haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Name: Yeliz Koc

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 03. November 1993

: 03. November 1993 Geburtsort : Hannover

: Wohnort: Hannover

Beruf : Reality-TV-Darstellerin und Influencerin

: Reality-TV-Darstellerin und Influencerin Größe: 1,70 Meter

1,70 Meter Social Media: Instagram @_yelizkoc_

Größere Bekanntheit erlangte Yeliz Koc im Alter von 24 Jahren durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor". Damals sorgte sie für einen kleinen Eklat, als sie, nachdem sie keine Rose erhalten hatte, Bachelor Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste. Danach war sie mehrmals im deutschen TV zu sehen, unter anderem bei "Bachelor in Paradise". Sie traf dort auf ihren späteren Lebenspartner Johannes Haller, mit dem sie einige Zeit zusammen war.

Nach einer sehr öffentlichen Trennung der beiden kam Yeliz mit Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zusammen. Die ebenfalls recht öffentlich geführte Beziehung zerbrach nach etwa einem Jahr allerdings wieder, kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes. Seitdem ist Yeliz wieder vermehrt in Reality-TV-Sendungen zu sehen.

Yeliz ist allerdings nicht die einzige Berühmtheit in ihrer Famile. Ihre Schwester Filiz Koc ist eine bekannte türkische Fußballspielerin, die nach ihrer kurzen Profikarriere als Moderatorin, Schauspielerin und Model tätig wurde. Auch Yeliz Kocs Vater ist ein ehemaliger Profifußballer, der früher bei Galatasaray Istanbul gespielt hat.

Yeliz Koc ist ein echter Instagram-Star und stolze Mama

Neben ihrer Karriere beim Reality-TV präsentiert sich Yeliz Koc auch sehr erfolgreich auf Instagram. Dort hat sie mittlerweile mehr als 650.000 Follower, die ihrem Leben auf der Social Media-Plattform folgen. Sie zeigt sich dort als stolze Mama auch häufig mit ihrer kleinen Tocher, Snow Elanie. Ob bei der Geburtstagsfeier, im Kostüm oder Zuhause - Yeliz Koc hat Snow immer mit dabei. Das kommt bei den Fans gut an: Die Bilder, die die beiden gemeinsam zeigen, haben in der Regel mehrere zehntausend Likes.