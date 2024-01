"Der Bergdoktor" 2024: Sendetermine von Staffel 17 und Übertragung im TV oder Stream

"Der Bergdoktor" ist auch 2024 auf die Bildschirme zurückgekehrt. Hier im Artikel informieren wir über die Sendetermine und die Übertragung der 17. Staffel.

"Der Bergdoktor" ist seit 2008 (wieder) im TV zu sehen. Bis 2023 sind bereits 16 Staffeln erschienen. Nun folgt 2024 die 17. Staffel der erfolgreichen deutsch-österreichischen Ko-Produktion. Damit gehen die emotionalen Geschichten rund um den "Bergdoktor" Martin Gruber auch im neuen Jahr weiter.

Nach so vielen Jahren hat sich so einiges in der Serie getan. So viel jedoch schon mal vorweg: Auch diesmal stehen wieder die Geschichten rund um die Arztpraxis von Martin Gruber im Mittelpunkt. Doch worum genau dreht sich die Handlung in den Folgen der 17. Staffel? Wie viele neue Ausgaben bekommt "der Bergdoktor" 2024? Die Antworten auf all diese Fragen finden sich hier bei uns.

"Der Bergdoktor" 2024: Wann war der Start der neuen Folgen?

Der Start der neuen Folgen von "Der Bergdoktor" ließ 2024 nicht lange auf sich warten. Kaum hatte das Jahr begonnen, schon zeigte sich Martin Gruber mit neuen Geschichten im TV. Los ging es mit Staffel 17 am 4. Januar. Seit diesem Zeitpunkt werden die neuen Folgen wieder wöchentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt.

"Der Bergdoktor" 2024: Sendetermine von Staffel 17

Insgesamt umfasst Staffel 17 von "der Bergdoktor" acht neue Folgen. Dem anhaltenden Erfolg der Serie entsprechend werden diese immer um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Immer donnerstags an insgesamt acht Abenden im neuen Jahr ist das Ensemble rund um Dr. Martin Gruber wieder im TV zu sehen.

Das sind die Sendetermine von "Der Bergdoktor", Staffel 17:

"Der Bergdoktor": Übertragung von Staffel 17 im TV oder Stream

Bei "Der Bergdoktor" handelt es sich um die Wiederaufnahme der gleichnamigen Sendung aus den 1990er Jahren. Schon damals wurde die Serie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Deutschlands und Österreichs produziert. Diese Kooperation wurde auch für die Neuauflage beibehalten, weshalb die Serie auch in Österreich im ORF zu sehen ist.

In Deutschland übernimmt hingegen das ZDF die Übertragung von "Der Bergdoktor". Auch Staffel 17 ist wieder im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen. Darüber hinaus wird mittlerweile aber natürlich auch eine Übertragung im Stream angeboten. Zum einen gibt es den ZDF-Livestream, bei dem das aktuelle TV-Programm des Senders zeitgleich zur TV-Ausstrahlung auch online zu sehen ist. Darüber hinaus ist "Der Bergdoktor" auch in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort sind die Folgen von Staffel 17 auch nach dem Termin ihrer Erstausstrahlung noch verfügbar und können jederzeit kostenlos angesehen werden.

Die Handlung in der 17. Staffel von "Der Bergdoktor"

Die Serie dreht sich um den Alltag des aus den USA nach Österreich zurückgekehrten Arztes Martin Gruber. Dieser lebt wieder in seinem Heimatdorf und hat die dortige Arztpraxis übernommen. In den einzelnen Folgen geht es einerseits immer um besondere Fälle, die "der Bergdoktor" in seiner Praxis behandelt und die mit interessanten Menschen und Geschichten verbunden sind. Andererseits geht es aber auch um die Beziehungen und Konflikte zwischen den Bewohnern der ländlichen Gegend. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Folgen durchaus in sich geschlossene Geschichten sind. Dennoch gibt es eine fortlaufende Handlung und eine Entwicklung der vielen vorkommenden Charaktere, inklusive des "Bergdoktors" selbst.

Auch in der 17. Staffel von "Der Bergdoktor" wird dieses erfolgreiche Schema fortgesetzt. Es kommen wieder in jeder Folge neue Patienten mit den unterschiedlichsten Beschwerden in die Arztpraxis von Martin Gruber. Darunter sind ein Mann mit plötzlichen Schwindelanfällen und einer dunklen Vergangenheit, eine Frau mit einem ungewöhnlichen Knochenwachstum am Fuß, ein unter Panikattacken leidender Informatiker und eine an einer Bewegungs- und Konzentrationsstörung leidende Schneiderin.

Daneben geht es auch im Privatleben vom "Bergdoktor" weiter. Er trifft sich immer häufiger mit Karin Bachmeier und genießt diese Zeit. Gleichzeitig versucht er seinem Bruder mit der Landwirtschaft auf dem Hof zu helfen, obwohl Martin dort gar nicht mehr lebt. Es ist also zwar alles wie gewohnt in der neuen Staffel, doch an Neuerungen mangelt es dennoch nicht. Diesen Spagat unternimmt "Der Bergdoktor" auch in den neuen Folgen.