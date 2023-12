"Die Bergretter - Dünnes Eis", Folge 5 heute am 21. Dezember: Handlung, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Die Bergretter" geht mit Folge 5 von Staffel 15 weiter. Hier erfahren Sie alles über die Handlung, die Übertragung und die Wiederholung der neuen Folge.

Seit 2009 ist die (bis 2012 als "Die Bergwacht" bekannte) Serie "Die Bergretter" im deutschen TV zu sehen. Mittlerweile laufen die Sendetermine von Staffel 15 im Fernsehen - der Erfolg der Serie ist ungebrochen. Zum Teil liegt das sicherlich auch an der Kulisse der Alpen, die von den Serienmachern eingefangen wird. Die Drehorte von "Die Bergretter" befinden sich größtenteils in der österreichischen Steiermark - die Kulissen sind also alle echt. Selbst die Rettungseinsätze werden nicht im Studio, sondern tatsächlich im Gebirge gedreht.

Der Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) führt solche gefährlich aussehenden Rettungseinsätze auch in der 15. Staffel wieder täglich durch. Es handelt sich dabei allerdings schon um die vorletzte Folge der neuen Staffel. Nach Folge 6 ist erst einmal Schluss - zumindest, bis Staffel 16 kommt. Da die Serie unter Hinzunahme des inoffiziellen Vorgängers "Die Rettungsflieger" nun schon bald 30 Jahre lang zu sehen ist, werden die aktuellen Folgen vermutlich nicht die letzten sein.

Doch wo und wann ist "Die Bergretter - Dünnes Eis" überhaupt zu sehen? Und was passiert diesmal? Alle Infos rund um die Übertragung sowie die Handlung der neuen Folge gibt es hier.

"Die Bergretter - Dünnes Eis": Am 21. Dezember ist Folge 5 zu sehen

Die 5. Folge der 15. Staffel namens "Dünnes Eis" wird als vorletzte Episode des Jahres am 21. Dezember im TV gezeigt. Darauf folgt nur noch "Späte Reue", die am 28. Dezember zu sehen sein wird. Die Ausstrahlungstermine von Staffel 15 fallen damit immer auf einen Donnerstag. Gezeigt wird "Die Bergretter" seinem Erfolg entsprechend immer zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

"Die Bergretter - Dünnes Eis" (Staffel 15, Folge 5): 21. Dezember, 20.15 Uhr

Handlung von "Die Bergretter - Dünnes Eis": Darum geht es in Folge 5

Folge 5 beginnt mit einem Routineflug Michis. Dieser nimmt das Ehepaar Stritzinger mit, welches den 50. Geburtstag von Lutz Stritzinger mit dem Panoramaflug feiern möchte. Doch während des Fluges bricht Panik im Cockpit aus: Lutz hat ein Foto seiner Tochter mit ihrem neuen Freund gesehen und die Beherrschung verloren. Er bringt mit seinem Verhalten den Hubschrauber zum Absturz, welcher daraufhin mitten im Nirgendwo zu Boden geht. Die Insassen überleben zwar, müssen sich nun aber zu Fuß auf den Weg machen. Während des Marsches versucht Vanessa Stritzinger herauszubekommen, was die extreme Reaktion ihres Ehemannes ausgelöst hat.

Die Nachricht vom verschwundenen Helikopter erreicht schließlich auch die Bergretter-Zentrale. Dort stellt man mit Schrecken fest, dass es sich um Michis Flug handelt. Markus, Katharina und Rudi versuchen die Vermissten daraufhin zu finden und stehen dabei vor einem ungewohnten Problem. Es fehlt ihnen nicht nur ihr Helikopter, sondern mit Michi auch der Pilot.

Auch das Drama um das Enzian-Projekt geht weiter. Rödder wird von Elisa unter Druck gesetzt - sollte er dem Projekt nicht zustimmen, verpfeift sie ihn wegen der nicht erfüllten Auflagen seiner Pension. Rödder stellt daraufhin Tobias zur Rede und beschuldigt ihn, diese empfindlichen Informationen an Elisa weitergegeben zu haben.

Mit dabei sind bei "Dünnes Eis" wieder die übliche Besetzung von "Der Bergretter". Auch wenn es in dieser Staffel bereits einen Gastauftritt von Megastar Heidi Klum gab, beschränkt man sich bei Folge 5 lieber auf die Kerngruppe der Schauspieler. Das Ehepaar Stritzinger wird von Tom Radisch und Elisabeth Baulitz gespielt.

Übertragung von "Die Bergretter - Dünnes Eis" im TV und Stream

Das Sendekonzept von "Die Bergretter" ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Allerdings hat es sich seit seinen Anfängen in den 1990ern auch weiterentwickelt. Damals war die Serie "Die Rettungsflieger" vom ZDF produziert worden. Das Konzept hat der Sender dann etwas angepasst und mit "Die Bergretter" einen inoffiziellen Nachfolger geschaffen. Da das ZDF die Entwicklung der Serie zu verantworten hat, übernimmt es selbstverständlich auch die Übertragung von "Die Bergretter". Alle 15 bislang erschienen Staffeln hatten daher ihr TV-Debüt im Zweiten.

Die Übertragung von "Dünnes Eis" beschränkt sich dabei jedoch nicht nur auf das TV-Programm. Parallel kann die neue Folge nämlich auch im ZDF-Livestream mitverfolgt werden. Dieses Angebot ist dabei selbstverständlich kostenfrei.

Wiederholung von "Die Bergretter - Dünnes Eis"

Bislang ist noch kein Sendetermin für eine Wiederholung von "Die Bergretter - Dünnes Eis" bekannt. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Folgen von Staffel 15 erneut im TV zu sehen sind. Denn es laufen fast ununterbrochen alte Folgen der Serie im TV. Bis es soweit ist und auch die neuen Folgen wiederholt werden, müssen die Zuschauer aber auf das Streaming zurückgreifen. In der ZDF-Mediathek finden sich sämtliche Folgen von Staffel 15, die jederzeit zum Abruf bereit stehen. Auch dieses Angebot ist selbstverständlich kostenfrei.