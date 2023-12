"Die Bergretter", Staffel 15: Sendetermine und Sendezeit

Im Herbst ging Staffel 15 von "Die Bergretter" im ZDF an den Start. Hier kommen alle Infos über Sendetermine und Sendezeit der neuen Folgen.

Es geht weiter! Die 15. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" unterhält die Fans derzeit wieder am Donnerstagabend. Die Drehorte und Schauplätze von "Die Bergretter" befinden sich auch in der neuen Staffel teils wieder in luftiger Höhe, sodass die sechs neuen Folgen ebenfalls vor einer atemberaubenden Kulisse spielen.

Der Sender ZDF hatte im Mai 2023 die neue Staffel der Bergretter auf diese Weise angekündigt: "In sechs neuen Folgen fordern spektakuläre Rettungseinsätze und private Turbulenzen wieder die volle Aufmerksamkeit von Markus Kofler und seinem Team."

Wir informieren hier über die Einzelheiten der Staffel 15 von "Die Bergretter".

Staffel 15 von "Die Bergretter": Start der neuen Folgen

Die ersten Folge der neuen Staffel von "Die Bergretter" feierte ihre Premiere im TV bereits am Donnerstag, dem 16. November 2023, um 20.15 Uhr.

Sendetermine & Sendezeit von "Die Bergretter", Staffel 15

Dies sind die Sendetermine von "Die Bergretter", Staffel 15 im ZDF:

Folge 1, „Unter Verdacht“: 16. November 2023 um 20:15 Uhr

Folge 2, „Bruderliebe“: 23. November 2023 um 20:15 Uhr

Folge 3, „Aus Angst“: 30. November 2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Höhenfeuer“: 14. Dezember 2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: „Dünnes Eis“: 21. Dezember 2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: „Späte Reue“: 28. Dezember 2023 um 20:15 Uhr

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Die Bergretter", Staffel 15?

Im Laufe der Jahre hat sich die Besetzung der Darsteller in "Die Bergretter" immer wieder mal geändert. Doch das ZDF verriet bereits im Vorfeld, dass die bisherigen Hauptdarsteller aus den letzten Staffeln von "Die Bergretter" auch in Staffel 15 wieder mit dabei sind:

Schauspieler, Schauspielerin Rolle Sebastian Ströbel Markus Kofler , Leiter der Bergrettung Ramsau Luise Bähr Sanitäterin Katharina Strasser Robert Lohr Hubschrauberpilot Michael Dörfler Markus Brandl Bergretter Tobias Herbrechter Michael Pascher Techniker Rudi Stefanie von Poser Emilie Hofer Heinz Marecek Franz Marthaler Michael König Bürgermeister Peter Herbrechter Nicholas Reinke Dr. Nick Aichstetter Martin Leutgeb Polizist Gert Holzer

Darüber hinaus kündigte das ZDF für die 15. Staffel einen Auftritt von Model-Mama Heidi Klum und ihrem Ehemann Tom Kaulitz an. Das Ehepaar war in Folge 2 von "Die Bergretter" zu sehen, die am 23. November ausgestrahlt wurde.

Hinter der Kamera sind diese Damen und Herren aktiv:

Produzenten: Matthias Walther , Jochen Zachay

, Jochen Zachay Producer: Josefine Bohlken

Drehbuch: Christiane Rousseau , Arndt Stepper und andere

, und andere Regie: Bettina Braun , Ralph Polinski

, Kamera : Tobias Platow

: Redaktion: Thorsten Ritsch

Szenenbild: Peter Hofmann

Casting : Johanna Hellwig , Phillis Dayanir

Übertragung & Wiederholung der Staffel 15 von "Die Bergretter" im TV und Stream

Wer möchte, kann Staffel 15 von "Die Bergretter" ganz konventionell im linearen TV-Programm des ZDF miterleben. Wenn man es lieber digital hätte, ist man im Live-Stream des Senders bestens aufgehoben - dort laufen alle Folgen der Serie zeitgleich. Wer die Übertragung von "Die Bergretter" im TV oder Stream verpasst hat, der kann auch in der Mediathek des ZDF die Wiederholung ansehen. Dort stehen "alle verfügbaren Folgen" (ZDF) der vergangenen Staffeln ebenfalls abrufbereit zur Verfügung.