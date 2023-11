"Die Giovanni Zarrella Show" 2023 im ZDF: Gäste, Termin, Übertragung und Wiederholung

Diesen Herbst läuft wieder die "Giovanni Zarrella Show" 2023. Hier finden Sie Infos rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Im Berliner Velodrom stehen Schlager und Pop an: "Die Giovanni Zarrella Show" 2023 ist nach ihrer Juli-Ausgabe wieder zurück. Mit Songs aus seinem neuen Album "Per Sempre (Edizione Da Capo)", erschienen am 5. Mai 2023, und Gastauftritten vieler Stars und Sternchen, tritt Giovanni Zarrella auch selbst als Sänger und Tänzer auf.

Wer sind die Gäste der Show? Wann ist der genaue Termin und wo wird die Show im TV oder Stream übertragen? Antworten zu diesen und weiteren Fragen finden Sie in diesem Artikel.

"Die Giovanni Zarrella Show" 2023: Das sind die Gäste

Mit einer neuen Ausgabe seiner Musikshow ist Giovanni Zarrella zurück. Neben Zarrella, der natürlich der Titelgeber der Show ist, wurden bereits andere Gäste angekündigt. Viele nationale und internationale Stars sind mit dabei. In seiner Show werden zahlreiche Musikerkollegen von Zarrella begrüßt. Laut ZDF umfasst die Gästeliste Künstler wie Roland Kaiser, Ben Zucker, Sarah Engels, Santiano und Peter Maffay, der mit Anastacia ein Duett zum Maffay-Klassiker "So bist Du" präsentiert, der in ihrem gemeinsamen Song "Just You" neu interpretiert wird.

Andrea Berg wird eine Premiere ihres neuen Titels vorstellen. Matthias Reim wird ein Medley seiner großen Rock- und Popschlager in der Show performen. Auch Julian Reim, Sohn einer berühmten Schlagerfamilie, wird seinen neuesten Song "Aphrodite" vorstellen. Tochter Marie Reim wird gemeinsam mit Tim Peters den Titel "Jemand träumt von Dir" präsentieren. Johannes Oerding wird zusammen mit dem Schweizer Musiker Jan SEVEN Dettwyler auf der Bühne stehen. Zudem soll der britische Sänger James Blunt (49) auftreten und sein neues Album "Who We Used To Be" präsentieren.

Hier finden Sie eine Übersicht der angekündigten Gäste:

Giovanni Zarrella

Roland Kaiser

Andrea Berg

Ben Zucker

Matthias Reim

Peter Maffay

Anastacia

Santiano

Sarah Engels

Marie Reim

Tim Peters

Julian Reim

Johannes Oerding

Jan „Seven“ Dettwyler

James Blunt

Michelle Hunziker

"Die Giovanni Zarrella Show" 2023: Termin und Sendezeit

Der Termin für "Die Giovanni Zarrella Show" steht fest. Am Samstag, dem 18. November 2023, wird die Show im Berliner Velodrom stattfinden. Los geht es pünktlich um 20.15 Uhr. Hier finden Sie eine Übersicht zur aktuellen "Giovanni Zarrella Show":

Termin: 18. November 2023

18. November 2023 Uhrzeit: Einlass ab 17.00 Uhr, Beginn ab 20.15 Uhr

Einlass ab 17.00 Uhr, Beginn ab 20.15 Uhr Ort: Velodrom Berlin , Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin

Übertragung von "Die Giovanni Zarrella Show" 2023 im TV und Stream

Sollten Sie keine Tickets bekommen haben und die Show schauen wollen, haben Sie die Möglichkeit die Live-Übertragung im ZDF zu verfolgen. Ab 20.15 Uhr wird am 18. November 2023 "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF live aus Berlin übertragen. Sollten Sie die Übertragung im TV verpassen, haben Sie die Möglichkeit, die Show am selben Abend ca. um 23.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu streamen. Die Show wird ungefähr drei Stunden dauern.

Wiederholung von "Die Giovanni Zarrella Show" 2023

Eine Wiederholung der Show im TV wurde nicht angekündigt. Es ist aber möglich, die Show online im Stream in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Tickets zu "Die Giovanni Zarrella Show" 2023

Der Vorverkauf für die aktuelle "Giovanni Zarrella Show" 2023 begann am Dienstag, dem 15. August, um 10 Uhr. Allerdings waren die Tickets schnell vergriffen. Informationen zu einem möglichen weiteren Ticketverkauf finden Sie auf der Website des Ticketservice des ZDF. Im Falle von Stornierungen haben Sie weiterhin noch die Möglichkeit, dass Plätze in verschiedenen Preiskategorien verfügbar werden. Die Voranmeldung für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Schwerbehinderung ist bereits abgeschlossen.