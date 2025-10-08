„Die Rosenheim Cops“ 2025: Übertragung und Wiederholung von Staffel 25 im TV und Stream

"Die Rosenheim Cops" sind ein Dauerbrenner und aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum mehr wegzudenken. Bereits mehr als 500 Folgen der Kultsendung sind über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert. Seit dem 7. Oktober 2025 werden die Folgen von Staffel 25 meist wöchentlich im ZDF gezeigt. Der Sender bringt darüber hinaus eine Reihe von Wiederholungen. Aktuell laufen ältere Folgen im Nachmittagsprogramm sowie in der ZDF-Mediathek. Allein im Mai werden laut spielfilm.de 13 Episoden aus Staffel 18 wiederholt, aber auch ältere Staffeln wie Staffel 4 sind im Programm. Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Wiederholung und Übertragung der Staffel 25 im TV und Stream.

"Die Rosenheim Cops" 2025: Übertragung und Wiederholung

Die Folgen aus Staffel 25 laufen seit dem 7. Oktober 2025 immer dienstags um 19.25 Uhr im linearen TV. Zusätzlich sind sie eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Übertragung der "Rosenheim Cops" 2025 im TV, Stream und in der Mediathek

Wer das TV-Programm des ZDF nicht auf dem klassischen TV-Gerät verfolgen möchte, kann dies stattdessen auch über den Online-Livestream des Senders tun. Auch die Folgen der "Rosenheim Cops", die im linearen TV gezeigt werden, kann man also zeitgleich im ZDF-Livestream auf PC, Tablett und Co. verfolgen.

Um auf ältere Folgen der "Rosenheim Cops" zuzugreifen, gibt es neben den Wiederholungen im linearen TV noch eine weitere Möglichkeit: die ZDF-Mediathek. Aktuell geht das Archiv der Serie hier bis zur 9. Staffel zurück. Bei einigen Staffeln sind allerdings nicht alle Episoden verfügbar, und Staffel 23 fehlt bisher komplett. Alle Folgen der vorigen Staffel 24 stehen hier zum Abruf bereit.

Handlung von "Die Rosenheim Cops" - Worum geht es?

Schon seit 2002 ermitteln die "Rosenheim Cops" im deutschen TV. 25 Staffeln wurden bereits produziert und mehr als 500 Folgen gesendet. Die Kommissare, die 2002 die Ermittlungen aufgenommen haben, sind inzwischen allerdings nicht mehr im Dienst. Rollennamen und Schauspieler haben sich im Laufe der Zeit geändert. Die Serie startete mit Jospeh Hannesschläger als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer und Markus Böker als Kriminalhauptkommissar Ulrich Satori. Inzwischen ermitteln hauptsächlich Igor Jeftic als Kriminalhauptkommissar Sven Hansen und Dieter Fischer als Kriminalhauptkommissar Anton Stadler. Gemeinsam lösen sie Kriminalfälle, die sich, wie der Name schon verspricht, vor allem im oberbayerischen Rosenheim und Umgebung ereignen. Dabei bekommen sie immer wieder Unterstützung von Kommissaren aus den umliegenden Revieren.