"Die Rosenheim Cops", Staffel 23: Sendetermine und alle Infos zur ZDF-Serie

"Die Rosenheim Cops" geht in Runde 23. Hier ist alles rund um die Sendetermine und alle weiteren Infos zur langjährigen Erfolgsserie zu finden.

Es gibt zwar nicht mehr viele davon, aber es gibt sie noch: Die über Jahrzehnte hinweg im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufenden Serien. Eine davon ist die Krimiserie "Die Rosenheim Cops", die seit 2002 im ZDF für gute Quoten im Abendprogramm sorgt. Das Konzept der Serie ist dabei keineswegs neu oder gar revolutionär. Im Gegenteil, es ist eine ganz bodenständige und klassische, bayerische Krimiserie. Als solche ist sie selbstverständlich mit einer guten Menge an Humor gespickt, auch wenn das Klären der Mordfälle klar im Vordergrund steht.

"Die Rosenheim Cops" läuft nun schon in der 23. Staffel. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat sich zwar einiges an der Besetzung der Serie geändert, doch die Zuschauer sind ihr treu geblieben. Wir haben daher hier schon vorab alle Infos rund um den Start der neuen Staffel zusammengefasst.

"Die Rosenheim Cops", Staffel 23: Sendetermine der neuen Folgen

Die Dreharbeiten für die neue Staffel "Die Rosenheim Cops" haben im März 2023 begonnen. Seit dem 10. Oktober 2023 erscheinen wöchentlich neue Folgen im ZDF. In der Regel laufen diese abends von 19.25 Uhr bis 20.15 Uhr. Staffel 23 besteht insgesamt aus 26 neuen Folgen:

Folge 1: "Ein Fall von Anglerlatein", 10. Oktober 2023, 19.25 Uhr

Folge 2: "Ordnung ist das halbe Leben", 17. Oktober 2023, 19.25 Uhr

Folge 3: "Der unbekannte Verwandte", 24. Oktober 2023, 19.25 Uhr

Folge 4: "Aus Liebe zur Natur", 31. Oktober 2023, 19.25 Uhr

Folge 5: "Eine ganz krumme Tour", 7. November 2023, 19.25 Uhr

Folge 6: "Ein falscher Riecher", 14. November 2023, 19.25 Uhr

Folge 7: "Ausgeblasen", 21. November 2023, 19.25 Uhr

Folge 8: "Jeder Sturz ein Treffer", 28. November 2023, 19.25 Uhr

Folge 9: "Kein toter Pfarrer", 5. Dezember 2023, 19.25 Uhr

Folge 10: Der perfekte Mann", 12. Dezember 2023, 19.25 Uhr

Folge 11: "Adel verpflichtet", 19. Dezember 2023, 19.25 Uhr

Folge 12: "Es gabat koa Leich", 2. Januar 2024, 19.25 Uhr

Folge 13: "Da haben sie den Salat", 9. Januar 2024, 19.25 Uhr

Folge 14: "Eine Lehre für Stadler ", 16. Januar 2024, 19.25 Uhr

Folge 15: "Die Schöne von Rosenheim ", 23. Januar 2024, 19.25 Uhr

", 23. Januar 2024, 19.25 Uhr Folge 16: "Mord unter Mietern", 30. Januar 2024, 19.25 Uhr

Folge 17: "Ein teurer Abend", 6. Februar 2024, 19.25 Uhr

Folge 18: "Die letzte Schlagzeile", 13. Februar 2024, 19.25 Uhr

Folge 19: "Der Markler vom See", 20. Februar 2024, 19.25 Uhr

Folge 20: "Eine Nacht im Wald", 27. Februar 2024, 19.25 Uhr

Folge 21: "Eine geniale Idee", 5. März 2024, 19.25 Uhr

Folge 22: "Ach wie schön ist Kalifornien ", 12. März 2024, 19.25 Uhr

Folge 23: "Der Schlüssel zur Lösung", 19. März 2024, 19.25 Uhr

Folge 24: "Titel noch nicht bekannt", vsl. 26. März 2024, 19.25 Uhr

Folge 25: "Titel noch nicht bekannt", vsl. 2. April 2024, 19.25 Uhr

Folge 26: "Titel noch nicht bekannt", vsl. 8. April 2024, 19.25 Uhr

Alle weiteren Infos zu "Die Rosenheim Cops", Staffel 23

Fans der Serie können beruhigt sein: Alle wichtigen Charaktere sind wie gewohnt mit dabei. An der Hauptbesetzung von "Die Rosenheim Cops" hat sich auch in Staffel 23 nichts Wesentliches geändert. Die wichtigsten Schauspieler und die von Ihnen gespielten Rollen sind die Folgenden:

Rolle Schauspieler Anton Stadler Dieter Fischer Sven Hanser Igor Jeftic Miriam Stockl Marisa Burger Michi Mohr Max Müller Dr. Elena Dimos Anastasia Papadopoulou Julia Beck Michaela Weingartner Kilian Kaya Baran Hêvî Marie Hofer Karin Thaler Marianne Grasegger Ursula Burkhardt Christin Lange Sarah Thonig Daniel Donato Paul Brusa Jo Caspar Christian K. Schaeffer Gert Achtziger Alexander Duda

Insgesamt 26 Episoden bedeutet, dass es bei "Die Rosenheim Cops", Staffel 23, insgesamt 26 Mordfälle zu lösen gibt. Daneben werden die Zuschauer auch wieder mit jeder Menge bayerischem Humor unterhalten. So gilt es neben den Mordfällen etwa auch noch, das Mysterium um einen gepanschten Kartoffelsalat zu klären.