"Die Toten vom Bodensee": Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"Die Toten vom Bodensee": Wann gibt es eine Übertragung der Krimi-Serie? Wie läuft die Wiederholung im TV oder Stream?

Polizeiarbeit über die Grenzen hinweg: In "Die Toten vom Bodensee" arbeiten der deutsche Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine österreichische Kollegin (Alina Fritsch) gemeinsam an geheimnisvollen Kriminalfällen rund um den Bodensee. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung und Wiederholung des Krimis im TV oder Stream.

"Die Toten vom Bodensee": Die Übertragung im Fernsehen

Die Übertragung der Krimi-Serie "Die Toten vom Bodensee" läuft regelmäßig im konventionell-linearen Fernsehprogramm des ZDF und zeitgleich in der Mediathek des Senders. Nicht zu vergessen: Die deutsch-österreichische Koproduktion wird natürlich auch vom ORF gesendet. Wir informieren Sie hier regelmäßig, sobald eine neue Episode der Filmreihe im ZDF übertragen wird und deren neuer Sendetermin und Sendezeit bekanntgegeben wird.

Wiederholung "Die Toten vom Bodensee" im TV und in der Mediathek

Zusätzlich zur Ausstrahlung der neuen Folgen im linearen TV laufen auch regelmäßig Wiederholungen der alten Folgen von "Die Toten vom Bodensee" bei 3Sat, ORF und ZDF. Aktuell stehen folgender Termine an:

Freitag, 3. November 2023, 1.30 Uhr, ZDF : "Unter Wölfen" (Folge 15)

: "Unter Wölfen" (Folge 15) Freitag, 3. November 2023, 3 Uhr, ZDF : "Fluch aus der Tiefe" (Folge 10)

: "Fluch aus der Tiefe" (Folge 10) Samstag, 4. November 2023, 3.30 Uhr, ZDF : "Die Meerjungfrau" (Folge 9)

Wem die Übertragung im linearen TV nicht reicht, dem bleibt natürlich die gestreamte Wiederholung der Thriller-Serie "Die Toten vom Bodensee" - Konserven gibt es sozusagen satt. In der Mediathek des ZDF nämlich kann der TV-Zuschauer "alle verfügbaren Folgen" (so der Sender) der vergangenen Staffeln bis zu einem Jahr nach ihrer Erst-Ausstrahlung völlig kostenlos streamen. "Kostenlos" natürlich nur, wenn man den obligatorischen Rundfunkbeitrag mal für einen Moment ausblendet.

"Die Toten vom Bodensee": Wie geht es weiter?

Für 2023 und 2024 hat das ZDF Insgesamt vier neue Folgen von "Die Toten am Bodensee" angekündigt, nämlich:

"Nachtalb" (Folge 17, Erstausstrahlung ORF2: 17. September 2023)

"Atemlos" (Folge 18)

"Die Messias" (Folge 19)

"Der Nachtschatten" (Folge 20)

Die Folge "Nachtalb" war bereits 2023 zu sehen - der Sendetermin war 17. September 2023, 20.15 Uhr auf ORF 2. Die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen läuft am 9. Oktober 2023 um 20.25 Uhr im ZDF. Am Die Folgen 18 bis 20 sind noch in der Mache. Wann sie ausgestrahlt werden, ist noch unklar. Das kann sowohl 2023 als 2024 sein. Wir bleiben dran und melden uns, sobald wir Näheres wissen.

Was hat es mit der Thriller-Serie "Die Toten vom Bodensee" auf sich?

"Die Toten vom Bodensee" ist eine deutsch-österreichische Kriminalfilmreihe, die seit 2014 von der Rowboat Film- und Fernsehproduktion und der Graf Filmproduktion im Auftrag von ZDF und ORF produziert wird. Die Dreharbeiten finden in Bregenz, Lindau und Umgebung statt. Wiederkehrende Drehorte sind beispielsweise das fiktive Präsidium der "Deutsch-österreichischen Kriminalitätsbekämpfung", als dessen Kulisse die ehemaligen Büroräume eines Bauunternehmens in Lauterach fungieren. Das Landeskrankenhaus Feldkirch steht Kulisse für die Rechtsmedizin.

Schauspielerin Nora Waldstätten, die lange Zeit Hannah Zeiler als die weiblich-österreichische Seite des Ermittler-Duos verkörpert hatte und über mehrere Jahre als Schauspielerin zur Besetzung der Sendung gehörte, ist übrigens mittlerweile durch Alina Fritsch (Abteilungs-Inspektorin Luisa Hoffmann) ersetzt worden.