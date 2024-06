"Fernsehgarten" am 2. Juni mit Andrea Kiewel: Alle Infos zu Gästen und Programm

Am 2. Juni läuft der "ZDF-Fernsehgarten" unter dem Motto "Garten Games". Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, TV-Übertragung und Wiederholung.

Die beliebte Sommer-Open-Air-Show "ZDF-Fernsehgarten" startete Anfang Mai 2024 in eine neue Saison. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt ihre Gäste und Zuschauer mit Live-Musik im ZDF-Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg. Der "Fernsehgarten" hält einen Weltrekordtitel: 2014 schaffte es die Show ins Guinness Buch der Rekorde als die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow. Andrea "Kiwi" Kiewel ist eine feste Größe in der Show. Seit 2000, mit einer kurzen Pause 2008, führt sie durch das Programm.

Doch wie sieht das Programm der Show am 2. Juni aus? Welche Gäste sind eingeladen? Wo und wann wird der "Fernsehgarten" am Sonntag übertragen? Und gibt es eine Wiederholung der Sendung im TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuen Folge haben wir hier für Sie.

Das sind die Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten" am 2. Juni

Andrea Kiewel begrüßt am 2. Juni wieder eine große Auswahl prominenter Gäste, diesmal bestehend aus Musikern und ehemaligen Profi-Sportlern. Hier ist eine genaue Übersicht aller Gäste:

Marie Reim (Schlager-Sängerin und Tochter von Michelle und Matthias Reim )

(Schlager-Sängerin und Tochter von Michelle und ) André Stade (Deutscher Schlagersänger und Songwriter)

(Deutscher Schlagersänger und Songwriter) Jennifer Siemann (Schauspielerin und Musical-Darstellerin)

(Schauspielerin und Musical-Darstellerin) H1 (Musikband)

Sarah Stefanski (Sängerin)

(Sängerin) Marianne Neumann (Sängerin sowie Songwriterin und Hörfunkmoderatorin)

(Sängerin sowie Songwriterin und Hörfunkmoderatorin) Emy (Sängerin)

Oli.P (Pop-Sänger und Schauspieler)

Ayman (Sänger)

Lars Riedel (Ehemaliger Leichtathlet und Olympiasieger)

(Ehemaliger Leichtathlet und Olympiasieger) Magdalena Brzeska (Ehemalige Turnerin und "Dancing Star" 2012)

(Ehemalige Turnerin und "Dancing Star" 2012) Martin Schmitt (Ehemaliger Skispringer)

(Ehemaliger Skispringer) Michael "Mimi" Kraus (Ehemaliger Handballspieler)

Johannes Ludwig (Rennrodler und Olympiasieger)

(Rennrodler und Olympiasieger) Christina Obergföll (Ehemalige Speerwerferin)

(Ehemalige Speerwerferin) Thomas Rupprath (Ehemaliger Schwimmer)

(Ehemaliger Schwimmer) BANNERS (Musiker)

Naturally 7 (A-cappella-Gruppe)

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 2. Juni

Bis Herbst 2024 überträgt das ZDF fast jeden Sonntag ab 12 Uhr den "ZDF-Fernsehgarten" vom Lerchenberg. Moderatorin "Kiwi" führt diesmal unter dem Motto "Garten Games" durch die Sendung am 2. Juni. Dazu sind mehrere ehemalige Profi-Sportler zu Gast, wie das ZDF auf seiner Homepage bestätigte. Sicherlich erwarten die Zuschauer somit einige interaktive Spiele. Wer wäre da besser geeignet als ehemalige Leistungssportler und Olympiasieger?

Die Show am 2. Juni richtet sich aber nicht nur an Sportbegeisterte, sondern natürlich überwiegend wieder an Fans von Musik. Musikalische Highlights gibt es mit Hits von André Stade und Oli.P, letzterer ist bekannt für seine Songs aus den 2000er-Jahren. Marie Reim, die bereits 2023 beim "Schlagerboom" in Dortmund auftrat, wird wohl ebenfalls ein Stück singen. Damit ist eine Mischung aus Schlager und Pop garantiert.

Obwohl Tisch- und Sitzplätze für die Show bereits ausverkauft sind, gibt es noch einzelne Stehplatz-Tickets für 12 Euro pro Person, die aktuell beim ZDF online erhältlich sind. (Stand: 30. Mai 2024)

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 2.6.24

Die Live-Übertragung der Show am Sonntag, dem 2. Juni 2024, beginnt wie gewohnt um 12 Uhr im ZDF. Seit Beginn der Saison im Mai wird jeden Sonntag eine neue Folge ausgestrahlt. Sollten Sie eine der "Fernsehgarten"-Sendetermine verpassen, können Sie die Folgen in der ZDF-Mediathek nachträglich ansehen.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 2. Juni 2024 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Sendung im linearen Fernsehen ist in dieser Staffel nicht angekündigt und wurde bisher auch nicht ausgestrahlt. Sie können die Sendung jedoch in der ZDF-Mediathek anschauen, wo auch ältere Folgen verfügbar sind.