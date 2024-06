"ZDF-Fernsehgarten" am 16. Juni: Gäste, Programm und alle Infos

Am 16. Juni steht beim "ZDF-Fernsehgarten" alles unter dem Motto "Heimspiel Europa". Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung.

Der "ZDF-Fernsehgarten" lädt auch am Sonntag, dem 16. Juni 2024, wieder zu einem bunten Mix aus Musik, Unterhaltung und nützlichen Tipps ein. Seit dem 5. Mai 2024 läuft die aktuelle Saison. Die Open-Air-Show gibt es bereits seit 1986 - mittlerweile hat man lange schon die 600. Folge hinter sich gelassen. Bei über 400 davon hat die aktuelle Moderatorin Andrea Kiewel durch das Programm geleitet. Die Show findet - wie schon seit vielen Jahren - traditionell auf dem Lerchenberg in Mainz statt. Vom eigenen Fernsehgarten-Gelände aus wird live übertragen.

Zahlreiche bekannte Gäste sind am 16. Juni mit von der Partie. Wer ist es dieses Mal? Wie sieht das Programm aus? Gibt es neben der Übertragung im TV auch einen Live-Stream? Und kann man die Show auch noch in der Wiederholung anschauen? Auf jede dieser Fragen finden Sie in diesem Artikel eine Antwort.

Das sind die Gäste beim "Fernsehgarten" am 16. Juni

Eine offizielle Ankündigung vonseiten des ZDF, auf welche Gäste sich die Fans freuen dürfen, steht bislang noch aus. Über die Seite des Ticketservice beim ZDF lassen sich allerdings schon die ersten Namen finden.

Bis jetzt stehen die folgenden Gäste fest:

Marianne Rosenberg

Lou Bega

Gregor Meyle

Olaf der Flipper feat. Matze Knop

Nathan Evans

Loi

Me + You

Darauf, dass diese Liste noch nicht final ist, deutet das "u.v.m." am Ende der Auflistung auf der Ticketseite hin. Sollten weitere Gäste bekannt gegeben werden, finden Sie diese hier.

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 16. Juni

Die Ausgabe vom Sonntag, dem 16. Juni 2024, wird ganz im Zeichen der Europameisterschaft im Fußball stehen. "Heimspiel Europa" haben sie die Sendung genannt. Wie genau das Programm aussehen wird, ist bislang ebenfalls noch nicht klar. Wie immer werden musikalische und unterhaltende Einlagen mit dabei sein. Auch nützliche Tipps und Tricks sind als Service-Angebot Teil der Show. Die Gästeliste lässt ein abwechslungsreiches Musikprogramm erwarten.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 16.6.2024

Alle diejenigen, die sich keine Tickets für den ZDF-Fernsehgarten leisten möchten, um live mit dabei sein zu können, oder für die der Mainzer Standort der Veranstaltung zu weit entfernt liegt, können die Show im linearen Fernsehen mitverfolgen. Das ZDF überträgt wie gewohnt live im TV ab 12 Uhr bis 14.10 Uhr - so heißt es in den "Fernsehgarten"-Sendeterminen.

Zusätzlich können Fans über den Live-Stream des ZDF zuschauen. Auch nachträglich kann der Fernsehgarten noch in voller Länge über die ZDF-Mediathek angesehen werden.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 16. Juni 2024 in der Wiederholung sehen

Bis jetzt ist noch keine Wiederholung der Sendung angekündigt worden. Hat man die Übertragung am Sonntag verpasst, hat man einzig über die Mediathek des ZDF die Möglichkeit, die Ausgabe im Nachhinein zu sehen - oder man wartet auf eine neue Folge.

Die nächsten Sendetermine für den "ZDF-Fernsehgarten" finden Sie in der folgenden Übersicht: