"ZDF-Fernsehgarten" am 19. Mai: Gäste, Programm und alle Infos zur Folge

Der "ZDF-Fernsehgarten" läuft am 19. Mai mit einer neuen Folge im ZDF. Hier gibt es alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

Die neue Saison der beliebten Open-Air-Show "ZDF-Fernsehgarten" ist in vollem Gange, seitdem sie am 5. Mai 2024 gestartet ist. Am kommenden Sonntag, dem 19. Mai, wird bereits die dritte Folge der diesjährigen Staffel ausgestrahlt. Die Moderation und Durchführung der Show obliegt wie immer Andrea Kiewel, die seit jeher das Gesicht der Sendung ist. Von 2000 bis 2007 führte sie durch die Show, machte nur 2008 eine kurze Pause und ist seit 2009 jedes Jahr Gastgeberin der ZDF-Kult-Sendung. Die Zuschauer können sich auf Live-Musik, prominente Gäste und verschiedene Showeinlagen freuen. Die Sendung wird im ZDF-Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg produziert.

Doch was erwartet die Zuschauer in der Ausgabe vom 19. Mai? Wer sind die geladenen Gäste? Was ist das dieswöchige Motto? Und zu welcher Zeit und auf welchem Sender wird der "Fernsehgarten" am Sonntag ausgestrahlt? Gibt es außerdem eine Wiederholung im Fernsehen?

Das sind die Gäste beim "Flohmarkt" am 19. Mai

Das Thema der Woche lautet "Flohmarkt". Ein Motto, dass es schon öfters gab. Mit dabei sind diesen Sonntag, 19. Mai 2024, unter anderem:

Peggy March

Sonia Liebing

Florian Künstler X Alexander Eder

Laura Malina Seiler

Michael Kaeshammer

Laith Al-Deen

Juan Daniél X Marquess

Lina Bó

Karsten Walter

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 19. Mai

Der genaue Ablauf der Sendung wird üblicherweise nicht im Voraus bekannt gegeben. Das dieswöchige Motto lautet jedoch "Flohmarkt". Das bedeutet, dass die Moderatorin wahrscheinlich wieder den beliebten Flohmarkt auf dem Gelände des "Fernsehgartens" veranstaltet, bei dem zahlreiche Händler ihre Waren live präsentieren. Neben dem Einkaufserlebnis können sich Fernsehzuschauer, die nicht persönlich anwesend sind, auch auf andere Programmpunkte freuen, wie die angekündigten Gäste und ihre Live-Musikauftritte. Unter den Gästen ist auch Schlagerstar Peggy March, der vor Kurzem bekannt gab, dass sie gemeinsam mit Monika Martin eine Senioren-WG in Bayern als Patin unterstützen wird. Möglicherweise wird sie auch einen Gesangsauftritt haben.

Wer bei der "Flohmarkt"-Edition vom "Fernsehgarten" spontan noch dabei sein möchte, für den gibt es gute Nachrichten: Tickets zur Folge am Pfingstwochenende sind nach wie vor vorhanden. Diese sind online beim ZDF verfügbar. Dort gibt es auch alle Infos zum Erwerb.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 19.5.2024

Die Live-Übertragung der Show am Sonntag, dem 19. Mai 2024, beginnt wie gewohnt um genau 12 Uhr mittags im ZDF. Mit dem Start der diesjährigen Saison im Mai gibt es fast jeden Sonntag eine neue Folge der Sendung. Falls Sie einen der "Fernsehgarten"-Sendetermine verpassen, haben Sie noch die Möglichkeit, die Folgen nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 19. Mai 2024 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Sendung im linearen Fernsehen wurde nicht angekündigt. Allerdings haben Sie wie bereits erwähnt die Möglichkeit, die Sendung in der Mediathek des ZDF zu schauen. Dort stehen auch viele ältere Folgen der Sendung zur Verfügung.