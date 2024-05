"ZDF-Fernsehgarten" am 26. Mai: Gäste, Programm und alle Infos

Am 26. Mai läuft eine neue Ausgabe vom "ZDF-Fernsehgarten". Hier gibt es alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung.

Die neue Saison der Sommer-Open-Air-Show "ZDF-Fernsehgarten" startete am 5. Mai 2024. Moderiert wird die Sendung von Andrea Kiewel, auch bekannt unter ihrem Spitznamen "Kiwi". Der "ZDF-Fernsehgarten" steht für ein buntes, musikalisches Live-Programm, welches von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern dargeboten wird. Ort des Geschehens ist das ZDF-Sendezentrum am Mainzer Lerchenberg.

Als die am längsten laufende Live-Oper-Air-Unterhaltungsshow schaffte es der "Fernsehgarten" 2014 ins Guinness Buch der Rekorde. Moderatorin Andrea Kiewel führte bereits von 2000 bis 2007 durch die Sendung, ehe sie sich 2008 ein Jahr Pause nahm. Seit 2009 ist sie wieder ohne Unterbrechung als Gastgeberin der Sendung aktiv.

Am Sonntag, dem 26. Mai 2024, läuft eine neue Ausgabe vom "ZDF-Fernsehgarten". Wie sieht das Programm der Show aus und unter welchem Motto steht sie? Welche Gäste sind mit dabei? Wo und wann wird der "Fernsehgarten" am Sonntag übertragen? Gibt es eine Wiederholung der Sendung im TV? Alle Antworten auf diese und weitere Fragen sowie zusätzliche Infos gibt es hier.

Das sind die Gäste beim "Fernsehgarten" am 26. Mai

Zwar gibt es in der Programmvorschau des Senders vor Sendestart noch keine offiziellen Angaben zu den Gästen der Show, doch beim Ticketservice werden die Namen der Künstlerinnen und Künstler der jeweiligen Sendung vorab aufgelistet. Es kann allerdings noch kurzfristige Änderungen geben.

Mit dabei sind am 26. Mai unter anderem diese Gäste:

DREWS CORDALIS PETRY

PETRY Fantasy

Rosanna Rocci

Daniela Alfinito

Mitch Keller

Anna-Maria Zimmermann

Laura Wilde

Tanja Lasch

Michael Morgen

Olaf Henning

Andreas Gabalier

Die Grüngürtelrosen

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 26. Mai

Noch ist nicht allzu viel über das Programm beim "ZDF-Fernsehgarten" am 26. Mai bekannt. Lediglich das Motto steht bereits fest: Nach "Mama Mia" anlässlich des Muttertags und der "Flohmarkt"-Folge am vergangenen Sonntag lautet das Motto beim "ZDF-Fernsehgarten" am kommenden Wochenende "Discofox". Möglicherweise sind am 26. Mai also neben der üblichen Live-Musik auch Tänze Teil der Show.

Das als "DREWS CORDALIS PETRY" angekündigte Trio besteht derweil aus Joelina Drews, der Tochter von Sänger Jürgen Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry. Letzterer ist der Sohn von Wolfgang Petry, hat sich aber mittlerweile selbst einen Namen als Schlagersänger und Songwriter gemacht. Erstmals ausgestrahlt wurde die ZDF-Show übrigens im Jahr 1986. Zu den ehemaligen Moderatoren und Moderatorinnen gehören unter anderem Ilona Christen, Ramona Leiß und Ernst-Marcus Thomas.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 26.5.2024

Die Live-Übertragung der Show am Sonntag, dem 26. Mai 2024, beginnt wie üblich mittags um 12 Uhr im ZDF und dauert voraussichtlich bis 14.10 Uhr. Seit dem Start der diesjährigen Saison Anfang Mai erscheint immer sonntags eine neue Folge der Sendung. Sollten Sie einen der "Fernsehgarten"-Sendetermine verpasst haben, besteht jederzeit die Möglichkeit, die einzelnen Episoden nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen. Dort stehen sie nach der Ausstrahlung im TV abrufbereit und kostenlos zur Verfügung.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 26. Mai 2024 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Sendung im linearen Fernsehen ist derzeit nicht geplant. Wie bereits erwähnt haben Sie jedoch die Option, die einzelnen Folgen der Sendung in der Mediathek des ZDF nachzuschauen. Dort haben Sie außerdem auch Zugriff auf ältere Ausgaben der Fernsehshow.