"ZDF-Fernsehgarten" am 30. Juni: Gäste, Programm und Übertragung

Am 30. Juni läuft der "ZDF-Fernsehgarten" mit einer neuen Folge im TV und Stream. Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung.

Seit 29 Staffeln ist der "Fernsehgarten" ein fester Bestandteil des ZDF-Programms. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine neue Staffel. Die erste Live-Sendung 2024 wurde am 5. Mai ausgestrahlt und bis zum 29. September 2024 folgen regelmäßig neue Shows. Die neueste Ausgabe läuft am Sonntag, dem 30. Juni 2024. Moderatorin Andrea Kiewel führt wie gewohnt durch das Programm.

Doch wie sieht das Programm der Show am 30. Juni aus? Welche Gäste sind eingeladen? Wo und wann wird der "Fernsehgarten" am Sonntag übertragen? Und gibt es eine Wiederholung der Sendung im TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuen Folge haben wir hier für Sie.

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Programm am 30. Juni 2024

Die neueste Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens steht unter dem Motto "Schlagerparty". Der Name ist Programm, denn wofür steht der Fernsehgarten, wenn nicht für Schlager, Spaß und sportliche Einlagen? Die Schlagerparty als jährliches Show-Motto gehört genauso zum Programm wie Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel, die seit 2000 - mit einer kurzen Pause 2008 - die Sendung moderiert. Was die Gäste und TV-Zuschauer von der diesjährigen Schlagerparty erwarten können, bleibt abzuwarten, aber es wird sicherlich eine Menge bekannter Lieder zum Mitsingen und Feiern für gute Laune geben. Ein Blick auf die Gästeliste gibt bereits einen Vorgeschmack auf die Show.

"ZDF-Fernsehgarten" am 30.6.24: Gäste am Sonntag

Einige Gäste wurden vom ZDF bereits im Voraus bestätigt, aber es kann immer noch zu Überraschungsauftritten kommen. Am 30. Juni erwartet der "Fernsehgarten" bekannte Namen und Größen aus der Schlagerbranche, darunter Bernhard Brink und Hansi Hinterseer. Außerdem wird der ehemalige "DSDS"-Gewinner Ramon Roselly auftreten, der bald sein neues Album veröffentlicht und 2025 auf Tour geht. Ebenfalls dabei sind Anna-Carina Woitschack, die Ex-Frau von Stefan Mross, sowie die Schweizerin Francine Jordi. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über die Gäste am 30. Juni 2024:

Hansi Hinterseer

Bernhard Brink

Madlen Rausch

Ramon Roselly

Anna-Carina Woitschack

Amigos, Brings

Francine Jordi

Charlien

Tickets für den "ZDF-Fernsehgarten"

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten sind bereits seit Beginn der Staffel erhältlich. Allerdings sind viele Shows schnell ausverkauft. Für die Veranstaltung am Sonntag, den 30. Juni 2024, mit der "Schlagerparty" sind alle Tickets schon lange vergriffen. Die Highlights dieser Staffel sind für die Zuschauer außerdem die "Mallorca"- und "Sommerparty"-Shows, die ebenfalls bereits ausverkauft sind. Die günstigsten Tickets für den Fernsehgarten sind ab 12 Euro erhältlich.

Tischplatz 25 Euro Sitzplatz 20 Euro Stehplatz 12 Euro Freikarte Stehplatz (Kind 0-5 Jahre) 0 Euro

Seit diesem Jahr gibt es zudem eine Neuerung: Seit 2024 gibt es keine Tageskasse mehr, sodass Resttickets nur noch bis 9 Uhr auf der Webseite des ZDF gebucht werden können.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 30.6.2024

Der ZDF-Fernsehgarten wird wie gewohnt live im Free-TV übertragen. Wie der Name schon verrät, kann man die Sendung natürlich im ZDF verfolgen. Die Übertragung startet am Sonntagmittag pünktlich um 12 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 10.15 Uhr. Laut den "Fernsehgarten"-Sendeterminen findet die nächste Folge dann am 7. Juli 2024 unter dem Motto "Hochzeitsgarten" statt.

Wiederholung des "ZDF-Fernsehgarten" vom 30. Juni 2024 sehen

Informationen über eine Wiederholung im linearen TV-Programm liegen derzeit noch nicht vor. Wer am Sonntag keine Zeit hat und die Sendung dennoch nicht verpassen möchte, kann auf die ZDF-Mediathek zurückgreifen. Dort stehen die einzelnen Folgen auch nach der Erstausstrahlung zur Verfügung. In der Regel bleibt es somit bei der Möglichkeit, die Mediathek für Wiederholungen zu nutzen.