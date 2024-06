"ZDF-Fernsehgarten" am 9. Juni: Gäste, Programm und alle Infos

Andrea Kiewel begrüßt am 9. Juni 2024 ihre Gäste beim "Fernsehgarten" im ZDF. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung finden Sie hier.

Die Pforten des "ZDF-Fernsehgartens" öffnen am Sonntag, dem 9. Juni 2024, abermals für die Gäste bei der Sommer-Livesendung im Zweiten. Live und unter offenem Himmel wird die Sendung vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg aus übertragen. Moderatorin Andrea Kiewel führt wie üblich durch das Programm voller Musik, Comedy und prominenten Gästen. Die aktuelle Saison der Livesendung begann bereits am 5. Mai und wird voraussichtlich am 29. Oktober 2024 mit der Ausgabe zum Oktoberfest enden.

Doch was steht am 9. Juni im Programm vom "ZDF-Fernsehgarten"? Wer ist zu Gast? Alle Informationen rund um eingeladene Gäste, Programm, Übertragung und mögliche Wiederholungen vom "ZDF-Fernsehgarten" am 9. Juni 2024 finden Sie hier.

Das sind die Gäste beim "Fernsehgarten" am 9. Juni

Das ZDF hat sich mit der Ankündigung der Gäste bis kurz vor der Sendung Zeit gelassen. Lange standen nur die wenigen Gäste fest, die das ZDF auf ihrer Ticket-Webseite bereits vor mehreren Wochen preisgegeben hat. Trotzdem ist es weiterhin gut möglich, dass noch einige Namen dazu kommen werden. Folgende Gäste besuchen Andrea Kiewel am 9. Juni 2024 im "ZDF-Fernsehgarten":

Jochen Schropp

Janine Kunze

Sonya Kraus

Ben Blümel

Jörn Schlönvoigt

Kate Ryan

The Underdog Project

Ayman

Groove Coverage

Buddy

Danzel

Captain Jack

Hot Banditoz

Marquess

Malika Dzumaev

Gabriel Kelly

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 9. Juni

Jede Ausgabe der Livesendung steht unter einem besonderen Motto. Die aktuelle Ausgabe ist dem Motto der "2000er-Party" gewidmet. Doch wie genau das Programm vom 9. Juni 2024 aussehen wird, ist noch nicht offiziell angekündigt worden. Sicher ist aber, dass Live-Musik und Unterhaltung nicht fehlen werden. Diese gehören nämlich in das Programm einer jeden "Fernsehgarten"-Show. Die bereits bekannten Namen auf der Gästeliste verraten schon einmal, dass reichlich für Musik gesorgt wird. Mit dabei sind die belgische Sängerin Kate Ryan, die deutschen Popmusik-Bands Groove Coverage und Marquess, sowie der Popsänger Ayman. Dem Motto entsprechend will das ZDF wohl Nostalgie in allen auslösen, die die 2000er-Partys ihrer Jugend vermissen.

Natürlich ist auch Andrea Kiewel als Moderatorin des Programms mit dabei. Seit 2000 führt sie durch die Sendung. 2008 nahm sie eine Auszeit, aber übernahm ein Jahr später wieder ihre Rolle als Gastgeberin der Sendung.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 9.6

Der "Fernsehgarten" ist nicht nur eine Live- und Open-Air-Veranstaltung, sie wird auch im linearen Fernsehen übertragen. Das ZDF überträgt nach dem Start der aktuellen Saison immer sonntags ab 12 Uhr, die neuste Ausgabe der Sendung. So verraten es die "Fernsehgarten"-Sendetermine. Ausnahmen gibt es natürlich, denn an einigen Sonntagen fällt die Veranstaltung und ihre Übertragung auch aus. Neben der Übertragung im linearen TV können Sie die Folgen der Sendung in der Mediathek des ZDF schauen.

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 9.6.24 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der aktuellen Ausgabe vom "ZDF-Fernsehgarten" wurde nicht angekündigt. Sollten Sie die Live-Übertragung im TV also verpassen, müssen Sie auf die Dienste der Mediathek des Senders zugreifen. Dort finden Sie alle Folgen der Sendung nach der Ausstrahlung.