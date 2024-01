Kein "Bergdoktor" heute: Warum läuft keine neue Folge?

Eigentlich sollte heute am 18. Januar 2024 eine neue Folge der Serie "Der Bergdoktor" im ZDF laufen - die wurde jetzt aber verschoben. Was ist der Grund dafür?

Eigentlich sind die Bergdoktor-Sendetermine 2024 streng durchgeplant. Am 4. Januar 2024 ging die neue Staffel 17 an den Start und seitdem erscheinen wöchentlich neue Folgen. Heute am 18. Januar 2024 wäre eigentlich Folge 3 'Schuld' an der Reihe gewesen. Doch wer im heutigen TV-Programm nach der Episode sucht, wird überraschenderweise nicht fündig. Warum gibt es heute keine neue Folge von "Der Bergdoktor" Staffel 17?

Keine neue Folge der Serie "Der Bergdoktor" am 18. Januar 2024: Das ist der Grund

Das steckt hinter dem "Bergdoktor"-Ausfall: Der Sender ZDF, der die Serie normalerweise immer donnerstags überträgt, ist heute anderweitig beschäftigt. Denn aktuell wird die Handball-EM in Deutschland ausgetragen und am heutigen Donnerstag steht ein Spiel mit deutscher Beteiligung an: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft in der Hauptrundengruppe I auf Island. Das Spiel findet am heutigen Abend in Köln statt und wird vom ZDF live um 20.30 Uhr übertragen - weshalb der "Bergdoktor" kurzfristig seinen angestammten Sendeplatz abtreten musste. Auch die nach dem Spiel folgenden Sendungen sind minimal betroffen - so startet die Ausgabe der Talksendung Markus Lanz am 18. Januar 2024 voraussichtlich 15 Minuten später als gewohnt, um 23.30 Uhr.

Wann kommt die nächste Folgen von "Der Bergdoktor"?

Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Folge 3 von "Der Bergdoktor" fällt natürlich nicht aus, sondern wird lediglich zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Neuer Sendetermin der Episode ist Donnerstag, der 25. Januar 2024. Los geht es dann wie gewohnt zur Primetime um 20.15 Uhr, die Ausstrahlung übernimmt das ZDF. Dementsprechend verschieben sich dann auch alle anderen Termine der neuen "Bergdoktor"-Folgen um eine Woche nach hinten. Fans der Serie können sich also bis voraussichtlich 29. Februar 2024 über neue Folgen mit Hans Sigl und den anderen Schauspielern im Cast von Der Bergdoktor freuen.

Wer nicht bis zum 25. Januar 2024 warten möchte, kann die Folge 3 auch bereits jetzt in der ZDF-Mediathek abrufen. Auch Folge 4 "Im Schatten" steht dort bereits zum Abruf bereit. Das sind also die Möglichkeiten, Folge 3 von Staffel 17 der Serie "Der Bergdoktor" anzusehen, obwohl die geplante Ausstrahlung heute nicht stattfindet: