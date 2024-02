"Markus Lanz" heute am 14.2.24: Das sind die Gäste

"Markus Lanz" läuft auch heute spät abends im ZDF. Wir haben alle Infos zum heutigen Thema, den Gästen und der Übertragung des Polit-Talks von Markus Lanz.

Markus Lanz läuft auch heute Abend, am Mittwoch, den 14. Februar 2024 im Fernsehen beim ZDF. Der TV-Sender übernimmt wie immer die Übertagung der Talkshow von Moderator Markus Lanz. Die Sendung läuft normalerweise dreimal pro Woche, üblicherweise dienstags bis donnerstags. Auch in dieser Woche sind wieder Gäste aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft bei Lanz eingeladen.

Die Ausstrahlung der Politik-Talkshow erfolgt heute Abend später als sonst. Zwar liegt der Sendetermin immer erst spät am Abend, doch heute beginnt der Übertragung der Show erst um 0.00 Uhr, streng genommen also sogar erst am 15. Februar 2024. Dementsprechend dauert der Talk auch etwas kürzer als sonst und endet schon nach 45 Minuten. Der Start verschiebt sich wegen des Sportstudio, welches über die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League berichtet. Ist dies zu spät für Sie? Die Aufzeichnung steht danach in der ZDF-Mediathek zur Verfügung, wo sie als Wiederholung gesehen werden kann.

Wenn Sie erfahren möchten, wer heute als Gast eingeladen ist und über welche Themen diskutiert werden, dann sind Sie hier richtig. Wir informieren sie im Artikel über alle Infos rund um Thema und Gäste.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 14. Februar

Die heutige Sendung von "Markus Lanz" knüpft inhaltlich an das Sportstudio, welches zuvor läuft, an. Es geht um Fußball: Zum einen wird das Thema Sexualität und Outing im Bereich des populären Profisports besprochen. Warum sprechen viele Fußballer immer noch nicht öffentlich über ihre Sexualität? Das Thema scheint trotz des öffentlichen Werbens um Transparenz, seitens der Verbände, immer noch heikel und eine Art Tabuthema zu sein - zumindest bei den Männern.

Ein weiteres Thema ist der aktuell viel von den Fans bestreikte Investoreneinstieg in die DFL. Was hat es mit den Fanprotesten auf sich? Darüber spricht Moderator Markus Lanz mit seinen beiden Gästen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 14. Februar"

Die beiden folgenden Gäste sind in die Show eingeladen:

Thomas Hitzlsperger, Ex-Fußballprofi

Vor etwa zehn Jahren outete sich der frühere deutsche Nationalspieler als schwul. Nun spricht er über die Reaktionen, die er daraufhin erfuhr. Außerdem erläutert Hitzlsperger mögliche Maßnahmen für weniger Homophobie im Fußballsport.



Lena Cassel, Sportjournalistin

Die Journalistin äußert sich zu dem beschlossenen Investoreneinstieg in die DFL und den damit anhaltenden Fanprotesten in der Bundesliga. Zudem analysiert sie, warum im Frauenfußball offener mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird als bei den Männern.