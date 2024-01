"Markus Lanz" heute am 11. Januar 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt am 11. Januar 2024 zu seiner Talkshow im ZDF ein. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Thema und Gäste der heutigen Ausgabe im TV und Stream.

Markus Lanz lädt am Donnerstag, dem 11. Januar 2024, zur dritten und damit letzten Folge dieser Woche ein. Die Sendung beschäftigt sich wie immer mit aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. Hierzu werden Gäste aus verschiedenen Bereichen als Gesprächspartner und Experten eingeladen. Die Show läuft in der Regel erst spät abends und dauert zwischen 60 bis 90 Minuten. Auch heute, am 11.01.24, beginnt die Talkshow spät: Ab 23.15 Uhr überträgt das ZDF sowohl im TV als auch online im Stream die Sendung "Markus Lanz". Danach sind die Folgen weiter in der Mediathek verfügbar.

Sie möchten mehr über die heutige Ausgabe der TV-Show erfahren? Was ist das Thema und welche Gäste sind dazu eingeladen? All das erfahren Sie hier im Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 11. Januar

In der dritten Ausgabe von "Markus Lanz" im Jahr 2024 geht es inhaltlich überwiegend um die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage in Deutschland. Damit sind einerseits die Bauerproteste in ganz Deutschland, als auch die sich ändernde Parteienlandschaft verbunden. Darauf basierend wird außerdem der Wandel des gesellschaftlichen Klimas hinsichtlich der Politikzufriedenheit im Land diskutiert.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 11. Januar

Markus Lanz hat vier Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft eingeladen:

Jens Spahn, CDU-Politiker

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef äußert sich zu den Bauernprotesten, der eigenen Oppositionsarbeit seiner Partei sowie dem neuen CDU-Grundsatzprogramm-Entwurf.



Martin Machowecz, Journalist

Der Vize der Zeitung die "ZEIT" spricht zu möglichen Szenarien bei den diesjährigen Wahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen und welche Rolle dabei die derzeitige gesellschaftliche Stimmung spielt.



Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin

Die Direktorin der Denkfabrik "Dezernat Zukunft" analysiert die deutsche Landwirtschaftspolitik und hinterfragt die wirtschaftspolitischen Ansätze der CDU.



Matthias Quent, Soziologe

Quent äußert sich als Rechtsextremismusforscher zu Zustand und Stabilität der deutschen Demokratie, Parteienlandschaft und der Debatte um ein AfD-Verbot.