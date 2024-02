"Markus Lanz" heute am 21.2.24: Das sind die Gäste

"Markus Lanz" läuft auch heute spät abends im ZDF. Wir haben alle Infos zum heutigen Thema, den Gästen und der Übertragung im TV und Stream des Politik-Talks.

Heute Abend, am Mittwoch, den 21. Februar 2024, wird die Talkshow von Markus Lanz wie gewohnt im ZDF ausgestrahlt. Der Sender präsentiert die Show, die üblicherweise dreimal pro Woche von Dienstag bis Donnerstag läuft, mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft oder Gesellschaft.

Die Ausstrahlung erfolgt jedoch noch später als üblich, nämlich um 0.00 Uhr, was technisch gesehen bereits auf den 22. Februar 2024 fällt. Dies ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass die Show zu dieser späten Stunde beginnt. Die Verzögerung ist wieder auf das ZDF-Sportstudio zurückzuführen, das über die Achtelfinalspiele der Champions League berichtet. Wenn Ihnen diese Zeit zu spät ist, haben Sie die Möglichkeit, die Aufzeichnung in der ZDF-Mediathek als Wiederholung anzusehen.

Wenn Sie erfahren möchten, wer heute als Gast eingeladen ist und über welche Themen diskutiert werden, dann sind Sie hier richtig. Wir informieren Sie im Artikel über alle Infos rund um Thema und Gäste.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 21. Februar

Heute Abend wird in der Talkshow von "Markus Lanz" das Thema der notwendigen Reformen zur Erhaltung des deutschen Wohlstands diskutiert. Dabei erläutern junge Politiker ihre Sicht auf dringliche Reformen und den Zusammenhang zwischen der Schuldenbremse und Generationengerechtigkeit. Außerdem geht es um das Thema Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland und staatliche Investitionen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 21. Februar

Aufgrund des späteren Beginn und der damit kürzeren Sendezeit sind nur zwei Gäste eingeladen:

Johannes Winkel, Politiker

Der JU-Vorsitzende spricht darüber, welche umfassenden Reformen seiner Meinung nach erforderlich sind, um den deutschen Wohlstand zu bewahren.



Philipp Türmer, Politiker

Der Juso-Vorsitzende legt seine Vorstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland dar und begründet, warum er massive staatliche Investitionen in Zukunft als unerlässlich erachtet.