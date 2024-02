"Markus Lanz" heute am 8.2.24: Das sind die Gäste

Bei Markus Lanz geht es heute, am 8. Februar 2024, um das geplante Cannabis-Gesetz der Bundesregierung. Wir haben alle Infos rund Gäste, Thema und Übertragung.

Markus Lanz wird heute, am Donnerstag, den 8. Februar 2024, zum dritten und letzten Mal in dieser Woche im ZDF seine Talkshow moderieren. Diese Sendung läuft normalerweise dreimal pro Woche, üblicherweise von Dienstag bis Donnerstag. Auch diese Woche sind wieder mehrere Gäste aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft eingeladen.

Die Ausstrahlung der Politik-Talkshow erfolgt immer spät abends, so auch heute, von 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr im ZDF. Neben der Fernsehübertragung gibt es auch einen Live-Stream des ZDF online, über den die Show verfolgt werden kann. Die Aufzeichnung steht danach auch in der Mediathek zur Verfügung, wo sie in der Wiederholung angesehen werden kann.

Wenn Sie erfahren möchten, wer heute als Gast eingeladen ist und über welche Themen diskutiert werden, dann sind Sie hier richtig. In diesem Artikel informieren wir Sie über alle Infos rund um Thema und Gäste der TV-Show.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 8. Februar

In der heutigen "Markus Lanz"-Show werden verschiedene Themen aus Politik und Gesellschaft besprochen. Dazu gehören die geplante Cannabis-Legalisierung, die Krankenhausreform und die Zukunft der Medizinforschung in Deutschland, zu welchen sich auch der Bundesgesundheitsminister selbst äußert. Doch es gibt auch kritische Stimmen zum Gesetz, welche aufgriffen werden. Außerdem wird der zukünftige Einfluss von Künstlicher Intelligenz in der Medizin und die Auswirkungen des Kinderarztmangels in Deutschland beleuchtet.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 8. Februar"

Folgende vier Gäste sind als Gäste in die Sendung eingeladen:

Karl Lauterbach, SPD-Politiker

Der Bundesgesundheitsminister äußert sich in der Sendung zur geplanten Cannabis-Legalisierung, seinen Plänen für die Krankenhausreform und zur allgemeinen Zukunft der Medizinforschung in Deutschland.



Melanie Amann, Journalistin

Die Journalistin ist stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin und übt Kritik am geplanten Cannabis-Gesetz. Außerdem analysiert sie, wie Lauterbach seine medizinische Expertise in politisches Handeln umsetzt.



Felix Nensa, Radiologe

Der Experte für Künstliche Intelligenz in der Medizin am Uniklinikum Essen prognostiziert: "Die nächsten zehn Jahre werden wild – danach wird es verrückt!"



Tanja Brunnert, Kinderärztin

Die Sprecherin des "Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen" äußert sich zu den Auswirkungen des Mangels an Kinderärzten in Deutschland und gibt Einblicke in den Alltag ihrer Praxis in Göttingen.