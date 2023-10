"Markus Lanz" gestern am 10. Oktober: Das waren die Gäste

Wie üblich lief Markus Lanz auch an diesem Dienstag, dem 10. Oktober 2023. Hier finden Sie alle Infos zu den Gästen und dem Thema der gestrigen Sendung.

Auch gestern am Dienstag, den 10. Oktober 2023, wurde die Talkshow " Markus Lanz" im ZDF ausgestrahlt. Die Moderation übernahm Lanz selbst in seiner gleichnamigen Polit-Talkshow. Neben Fragen aus der Politik werden häufig auch andere Themengebiete aus Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. Dazu werden Gäste aus den zur Sendung passenden Themen als Experten eingeladen. Gemeinsam mit seinen Gästen werden aktuell relevante Fragen erörtert.

Die Sendung wird wöchentlich dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF ausgestrahlt. Meist läuft die Show erst spät am Abend. Gestern startete "Markus Lanz" um 23 Uhr und lief bis kurz nach Mitternacht. Wem das zu spät ist, der kann die Sendung nach der Ausstrahlung auch als Wiederholung in der ZDF-Online-Mediathek jederzeit nachsehen.

Sie wollen erfahren welches Thema gestern bei "Lanz" diskutiert wird und wer die eingeladenen Gäste sind? Hier im Artikel informieren wir Sie darüber.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 10. Oktober

In der gestrigen Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz" am 10. Oktober 2023 stand das Hauptthema im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel. Die Gäste, darunter Politiker, Journalisten und Fachleute, diskutierten die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt, die Angriffe Israels durch die Hamas und die damit verbundenen politischen Herausforderungen.

Es wurden verschiedene Meinungen zu Hamas-Anhängern in Deutschland sowie zur Diskussion über EU-Entwicklungshilfen für die palästinensischen Gebiete erörtert. Die Auswirkungen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern auf die Bundespolitik wurden ebenfalls thematisiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 10. Oktober 2023

In der Ausgabe von Markus Lanz am 10. Oktober sind insgesamt fünf Gäste eingeladen, um mit dem Moderator gemeinsam zu diskutieren:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Der Vertreter der Sozialdemokratischen Partei kommentiert die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt, die Frage der Unterstützung von Hamas- und Hisbollah-Anhängern in Deutschland sowie die Lektionen, die aus den SPD-Wahlergebnissen in Hessen und Bayern gezogen werden können.



Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Er äußert seine Meinung zur Diskussion über die EU-Entwicklungshilfen für die palästinensischen Gebiete und zum Angebot der Union an die Ampel-Regierung, in Bezug auf die Migrationspolitik zusammenzuarbeiten.



Eva Quadbeck, Journalistin

Die Chefredakteurin des "RedaktionsNetzwerk Deutschland" äußert sich zu den Auswirkungen der Landtagswahlen am vergangenen Wochenende auf die Bundespolitik und bespricht gleichzeitig die deutsch-israelischen Beziehungen.



Melody Sucharewicz, Soziologin

Im Jahr 1999 entschied sie sich, nach Israel zu ziehen. Jetzt, aus Tel Aviv zugeschaltet, teilt sie Informationen über die aktuelle Situation und betont: "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dies sei unser 11. September, es ist die lebende Hölle".



Carlo Masala, Politologe

Nach dem Angriff der Hamas scheint Israel anscheinend eine umfangreiche Militäroperation vorzubereiten. Der Fachmann für Militärangelegenheiten skizziert potenzielle Strategien im Krieg und gibt Einblicke in die inneren Strukturen der Hamas.