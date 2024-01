Schauspieler in "Der Bergdoktor": Diese Darsteller gehören zur Besetzung

Welche Darsteller gehören zur Besetzung von "Der Bergdoktor"? Wir informieren hier über aktuelle und ehemalige Schauspieler der deutsch-österreichischen Serie.

Das ZDF hat in seiner Geschichte so einige echte Kult-Serien produziert. Dazu zählen wohl die "Rosamunde Pilcher"-Filme oder auch moderne Serien wie "Die Bergretter". Auch "Der Bergdoktor" wird schon seit 1992 auf dem Kanal ausgestrahlt - allerdings mit einer mehr als zehnjährigen Sendepause zwischendrin. Denn von 1997 bis 2008 wurde die Serie abgesetzt und kehrte erst danach mit einigen großen inhaltlichen Veränderungen wieder zurück. Produziert wurde sie damals wie heute sowohl von deutscher als auch von österreichischer Seite. Im Nachbarland ist "Der Bergdoktor" daher auch im ORF zu sehen.

Doch selbst die Neuauflage von 2008 hat mittlerweile einen enormen Umfang entwickelt. 2024 ist bereits die 17. Staffel von "Der Bergdoktor" zu sehen. Jede Folge hat dabei Spielfilmlänge und wird immer zur Primetime im ZDF gezeigt. Bei so viel Sendezeit hat sich so einiges in der Serie ereignet - doch das Schema der Folgen ist immer dasselbe geblieben. In jeder Folge gibt es einen interessanten und ungewöhnlichen Fall in der Arztpraxis von Dr. Martin Gruber alias "Der Bergdoktor". Außerdem muss sich der Landarzt noch mit seinem Privatleben herumschlagen, was jede Menge Probleme mit seinem Bruder und seiner Tochter miteinschließt.

Bei so viel Handlung ist es wenig verwunderlich, dass im Laufe der Zeit viele Figuren die Serie verlassen haben. Aber in den bislang 17 Staffeln sind auch immer wieder neue Charaktere hinzugekommen. Außerdem gibt es in den Folgen auch meistens bislang unbekannte Patienten, die in der Arztpraxis von Martin Gruber vorstellig werden. Da man hierbei schnell den Überblick über die beteiligten Schauspieler verlieren kann, haben wir hier im Artikel eine Zusammenfassung der wichtigsten aktuellen und ehemaligen Darsteller erstellt.

"Der Bergdoktor", Staffel 17: Diese Darsteller bilden die aktuelle Besetzung der Serie

Die Hauptrolle als "Bergdoktor" übernimmt seit der Neuauflage 2008 der österreichische Schauspieler Hans Sigl. Der als Major Andreas Blitz in der "SOKO Kitzbühel" bekannt gewordene Darsteller verkörpert in der neuen Staffel bereits zum 17. Mal den aus den USA in die österreichische Provinz zurückgekehrten Martin Gruber. An seiner Seite spielte in all der Zeit stets Heiko Ruprecht die Rolle seines Bruders, Hans Gruber. Ebenfalls von Anfang an mit dabei waren Monika Baumgartner und Ronja Forcher als Mutter bzw. Tochter von Martin. Und schließlich haben es auch zwei Nicht-Familienrollen bis in die 17. Staffel geschafft. Die Wirtin Susanne Dreiseitl wird immer noch von Natalie O'Hara und der Chefarzt Dr. Alexander Kahnweiler weiterhin von Mark Keller gespielt.

Da in der aktuellen Besetzung der Serie aber noch viele weitere Schauspieler vertreten sind, haben wir noch einmal alle Darsteller im Überblick:

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

als Dr. Heiko Ruprecht als Hans Gruber

als Monika Baumgartner als Elisabeth "Lisbeth" Gruber

als Ronja Forcher als Lilli Gruber

als Natalie O'Hara als Susanne Dreiseitl

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

als Dr. Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

als Dr. Luis Immanuel Rost als Jens-Torben Kahnweiler-Friedrich

als Andrea Gerhard als Linn Kemper

als Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger

als Dr. Angelika Rüdiger Dominic Raacke als Paul Richter

Hilde Dalik als Karin Bachmeier

als Barbara Lanz als Caro Pflüger

als Wolfram Berger als Rolf Pflüger

Frédéric Brossier als David Kästner

Beat Marti als Claus Strasser

als Ylvi Unertl als Sophia Gruber

Lieselotte Voß als Josephine Bachmeier

Ehemalige Darsteller bei "Der Bergdoktor"

Bei einer über einen so langen Zeitraum gedrehten Serie wie "Der Bergdoktor" gibt es naturgemäß eine relativ hohe Fluktuation unter den Darstellern. Einerseits müssen immer wieder Charaktere gehen, damit neue hinzukommen und die Serie interessant halten können. Andererseits sind auch nicht alle Schauspieler unbegrenzt für das Drehen der Serie verfügbar. Einige finden in der Zwischenzeit andere Rollen und scheiden deshalb aus. Wieder andere Darsteller von "Der Bergdoktor" sind bereits verstorben - wie etwa Siegfried Rauch, der die Rolle des Dr. Roman Melchinger gespielt hatte.

Hier haben wir eine Liste mit den wichtigsten ehemaligen Darsteller von "Der Bergdoktor" zusammengestellt: