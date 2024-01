Schauspieler in "Die Toten vom Bodensee": Diese Darsteller gehören zur Besetzung

Schauspieler in "Die Toten vom Bodensee": Hier erfahren Sie alles über die wichtigsten Darsteller in der Besetzung - welche Schauspieler sind nicht mehr dabei?

Grenzüberschreitende Polizeiarbeit: In "Die Toten vom Bodensee" arbeiten ein deutscher Kommissar und seine österreichische Kollegin gemeinsam an mysteriösen Kriminalfällen rund um den Bodensee. Hier erfahren Sie alles zu den Darstellern und Darstellerinnen im Cast der Krimi-Serie.

"Die Toten vom Bodensee": Welche Schauspielerinnen und Schauspieler stehen auf der Besetzungsliste?

Die Namen stehen auch in den Sendeterminen und Sendezeiten der neuen Folgen für eine gewisse Kontinuität im Cast von "Die Toten vom Bodensee" - einzige Ausnahme ist natürlich Alina Fritsch, die erst 2023 zum Team gestoßen ist.

Matthias Koeberlin als "Micha Oberländer" (16 Folgen, seit 2014)

Matthias Koeberlin, geboren am 28. März 1974 in Mainz, ist Schauspieler, Hörspiel- und Hörbuchsprecher. Seinen Durchbruch hatte er 2002 in der Hauptrolle des Archäologie-Studenten Steffen Vogt im Sci-Fi-Abenteuerfilm "Das Jesus Video". Einem breiten Fernsehpublikum wurde er durch seine Hauptrollen in den Krimireihen "Kommissar Marthaler" und - natürlich! - "Die Toten vom Bodensee" bekannt.

Alina Fritsch als "Luisa Hoffmann" (seit 2023)

Die Schauspielerin wurde 1990 in Wien geboren. Von 2014 bis 2019 gehörte sie dem Ensemble des Wiener Burgtheaters an. Die Tochter des Schauspieler-Ehepaars Regina Fritsch und Ulrich Reinthaller besuchte die American International School Vienna und schloss mit dem International Baccalaureate Diploma ab. Später studierte sie an der University of Warwick englische Literatur und nahm privaten Schauspiel-Unterricht.

Hary Prinz als "Thomas Komlatschek" (16 Folgen, seit 2014)

Hary Prinz, geboren am 6. August 1965 in Wien, ist Theater- und Filmschauspieler. Nach dem Abi (in Österreich "Matura") nahm er ein Studium der Geschichte, Biologie und Psychologie auf. Später absolvierte er eine Schauspiel-Ausbildung am Wiener Franz Schubert Konservatorium, es folgte ein Engagement am Burgtheater. Seit 1997 ist er regelmäßig in Film und TV zu sehen. Für seine Rolle als Kurt Raab in Oskar Roehlers Spielfilm "Enfant Terrible" wurde er 2021 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Stefan Pohl als "Thomas Egger" (15 Folgen, seit 2015)

Stefan Johannes Emanuel Pohl wurde am 6. Januar 1981 in Graz (Steiermark) geboren. Der in Vorarlberg als drittes von sieben Kindern aufgewachsene Film- und Theaterschauspieler ging im Anschluss an seine Matura nach Wien, wo er von 2001 bis 2005 an der dortigen Schauspielschule seine Berufsausbildung erhielt. Anschließend spielte er an verschiedenen österreichischen Bühnen. Stefan Pohl steht aber auch als Filmschauspieler vor der Kamera.

Martina Ebm als "Miriam Thaler" (4 Folgen, seit 2021)

Die Schauspielerin kam am 24. Februar 1982 in Wien zur Welt, zog aber mit sieben Jahren nach Mondsee in Oberösterreich, wo sie die Sporthauptschule besuchte. Dort wurde sie unter anderem Judo-Juniorenmeisterin. Später studierte sie in Wien Internationale BWL und Medizin. Schließlich landete sie im Fach Theater-, Film- und Medienwissenschaft, ebenfalls an der Uni Wien. Dieses Studium schloss sie mit dem Diplom ab. Danach wurde sie Ensemblemitglied im Theater an der Josefstadt, spielte aber auch bedeutende Rollen in Film und Fernsehen.

Dieser Schauspieler und Schauspielerinnen sind bei "Die Toten vom Bodensee" nicht mehr dabei

Die Hauptsache vorab: Schauspielerin Nora Waldstätten, die lange Zeit "Hannah Zeiler" als die weiblich-österreichische Seite des Ermittler-Duos verkörpert hatte, ist Anfang 2023 durch Alina Fritsch (Abteilungs-Inspektorin Luisa Hoffmann) ersetzt worden. Sie war in 15 Folgen dabei. Nora Waldstätten wolle sich anderen Aufgaben widmen, wie das ZDF ihren Ausstieg begründete. Sie selbst äußert sich dazu auf Instagram so:

