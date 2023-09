"ZDF Fernsehgarten" am 10.9.23: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

"ZDF Fernsehgarten" am 10.9.23 live vom Lerchenberg in Mainz: Hier kommen alle Infos über Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Endspurt: Der TV-Klassiker "ZDF Fernsehgarten" atmet noch einmal kräftig durch, bevor dann Mitte September "Großes Kino" gespielt wird und schließlich Ende des Monats mit dem großen Oktoberfest aus Mainz das Finale steigt. Dieses Jahr kam durch die Frauenfussball-WM einiges ein bisschen durcheinander, aber das dürften die Fans mittlerweile verschmerzt haben. Zum Trost trägt sicher auch bei, dass der Sender mittlerweile die Daten für " ZDF Fernsehgarten on Tour" 2023 festgeklopft hat - siehe weiter unten.

Am 10. September 2023 geht die Show in ihre drittletzte reguläre Ausgabe: "Tiergarten" lautet das Motto des ZDF. In der neuesten Version des Fernsehgartens werden "Kiwi" und ihr Co-Moderator Lutz van der Horst also jede Menge Vierbeiner und auch gefiederte Freunde zu Gast haben - auf der Website des ZDF ist konkret von "Lamas, Laufenten und Co." die Rede.

Alle Infos zu dieser Folge - das Programm, die Gäste und die Modalitäten der Übertragung - finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 10. September 2023

Die Sendung startet wie gewohnt um 12.10 Uhr und läuft bis 14.10 Uhr.

Das Motto der Show am 10. September 2023 lautet "Tiergarten". Hier noch einmal die Liste der vorangegangenen und der restlichen Ausgaben:

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca

13.08.2023: Schlagerfestival

27.08.2023: Partyspiele

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

17.09.2023: Großes Kino

24.09.2023: Oktoberfest

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 10. September 2023

Diese Gästeliste hat das ZDF veröffentlicht:

Lutz van der Horst

Ben Zucker

Matteo Bocelli

Eloy de Jong

Andreas Kümmert

Marina Marx

Sem Eisinger

Octavian x Luca-Dante

Spadafora x Niklas Dee

TILT!

Mario Novembre

TEAM 5ÜNF

Armin Roßmeier

"ZDF Fernsehgarten on Tour" 2023

Auch dieses Jahr geht der "ZDF Fernsehgarten" wieder auf Tour. Das Ziel am 1. Oktober und am 8. Oktober 2023 ist Hamburg. Bei den St.-Pauli-Landungsbrücken präsentiert "Kiwi" ihre bewährte Mixtur aus Musik, Artistik, Service und aufsehenerregender Action.

Die Sendung wird in den Beachclubs "Dock 3" und "Sonnendeck St. Pauli" produziert - beide Locations liegen nebeneinander. Die Zuschauer vor Ort können daher einen Teil des Programms nur per Monitor verfolgen - man kann nicht während der Show wechseln. Auf die Übertragung im TV und Stream hat das natürlich keinen Einfluss.

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 10. September 2023 live im TV und Stream

Für alle Anhänger der klassischen linearen TV-Übertragung stellt der Empfang der neuesten Fernsehgarten-Ausgabe kein Problem dar. Man schaltet zur veröffentlichten Sendezeit das ZDF ein, und schon geht es los. Wer es gern zur gleichen Zeit, aber unbedingt auf einem digitalen Endgerät haben möchte, ist mit der ZDF-Mediathek gut bedient. Die nämlich bringt "Kiwi" sowie ihre menschlichen und tierischen Gäste simultan auf Ihr Smartphone, Notebook, Tablet oder was Sie sonst bevorzugen.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer aber zur regulären Sendezeit nicht fernsehen kann oder möchte und trotzdem treuer "Fernsehgarten"-Zuschauer ist, bekommt natürlich auch eine Problemlösung angeboten: Die Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten" ist noch eine ganze Weile nach der Erstsendung in der Mediathek des ZDF abrufbereit. Das Video zu dieser Ausgabe der Show ist voraussichtlich ab dem Nachmittag des 10. September 2023 verfügbar.