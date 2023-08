"ZDF Fernsehgarten" am 13.8.23: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Am 13. August 2023 läuft wieder der "ZDF Fernsehgarten" im ZDF. Das sind alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Endlich wieder Sommerfeeling, Live und Open Air! Nachdem es letzte Woche wegen eines anderen Sendetermins keine neue Live-Sendung vom " ZDF Fernsehgarten" gab, läuft diesen Sonntag gleich eine ganz besondere Ausgabe der Unterhaltungsshow im TV. Es findet das große "Schlagerfestival" statt! Mit dabei ist auch wieder Moderatorin Andrea Kiewel, die die Zuschauer und Zuschauerinnen wie gewohnt durch die Sendung führt.

Wer ist dieses Mal beim "ZDF Fernsehgarten" dabei und worum geht es? Alle Infos rund um Gäste, Programm, sowie zur Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream gibt es hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 13. Augst 2023

Den Sendeterminen vom "ZDF Fernsehgarten" 2023 zufolge ist diesen Sonntag das große "Schlagerfestival" angesagt. Dieses Mal dreht sich alles um alte, aber nicht vergessene "Kultschlager", denn die beliebten Klassiker werden neu interpretiert. Unter den Gästen sind einige Stars, die ihre Versionen der berühmten Schlager-Hits zum Besten geben. Mitsingen und -tanzen vor dem Fernseher ist also ausdrücklich erlaubt.

In dieser Folge gibt es jedoch nicht nur etwas auf die Ohren, sondern es ist auch einiges für Kulinarik-Fans und Feinschmecker dabei. Sternekoch Robin Pietsch zeigt, wie Großmutters Gerichte noch besser schmecken können und verrät echte Profi-Tipps.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 13. August 2023 beim "Schlagerfestival"

Diese Stars sind beim "ZDF Fernsehgarten" dabei und legen auf dem "Schlagerfestival" einen einzigeartigen Show-Auftritt hin:

Schauspieler Mark und Musiker Aaron Keller

Popsängerin Anna-Carina Woitschack

Schweizer Sänger und Musiker Vincent Gross

Schlagersängerin Anita Hofmann

Schlagersänger Bernhard Brink

Rockband Brenner

Schlagerduo Lucas Cordalis und Joelina Drews

und Joelina Drews Schlagersänger Patrick Lindner

Schlagersängerin Vanessa Neigert

Schlager-Band Rebel Tell

Schlagersänger Norman Langen

Sängerin und Moderatorin Linda Fäh

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 13.8.23 live im TV und Stream

Am Sonntag, dem 13. August 2023, läuft die neue Ausgabe "ZDF Fernsehgarten" - wie könnte es anders sein - im ZDF. Parallel zum linearen TV-Programm gibt es das "Schlagerfestival" außerdem im Live-Stream auf der Website des ZDF.

Wie immer wird die Sendung von 12 bis 14.10 Uhr live aus dem ZDF-Gelände in Mainz übertragen. Die Schlager-Show ist schon seit 37 Jahren in den Sommermonaten regelmäßig im ZDF zu sehen und wird auch in diesem Jahr von Andrea Kiewel moderiert. Die Fernsehmoderatorin hat die Zuschauer und Zuschauerinnen bereits durch mehr als 420 Folgen Fernsehgarten begleitet.

Im Mittelpunkt der Show stehen die Live-Auftritte bekannter deutscher Musikerinnen und Musiker, meistens mit Fokus auf Schlager. Aber es geht auch um Themen wie aktuelle Mode, Koch-Rezepte, Heimwerk-DIYs, Gesundheitstipps, Gartenpflege oder Trendsportarten. Sobald sich der Sommer aber dem Ende neigt, macht auch der "ZDF Fernsehgarten" Pause. Die letzte Folge kommt Ende September. Das sind alle Infos zur aktuellen Ausgabe:

Sendung: " ZDF Fernsehgarten "

" " Motto: " Schlagerfestival "

" " Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit: 12 bis 14.10 Uhr

12 bis 14.10 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF-Website

Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten"

Normalerweise sind die neuen Folgen vom "ZDF Fernsehgarten" nach der Live-Ausstrahlung immer als Wiederholung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Anscheinend ist das dieses Mal nicht der Fall, weshalb man das "Schlagerfestival" nicht nachholen kann. Ein Blick in die Mediathek lohnt sich trotzdem, da es dort Wiederholungen und zahleiche Videos von anderen vergangenen Folgen gibt.