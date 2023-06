"ZDF Fernsehgarten" am 2. Juli 2023: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Der "ZDF Fernsehgarten" läuft am 2.7.23 live im TV und Stream. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung der Folge finden Sie hier.

Am 7. Mai 2023 startete der TV-Klassiker "ZDF Fernsehgarten 2023" in seine aktuelle Saison 2023. Es ist geplant, dass Andrea Kiewel die Show bis zum 24. September an 19 Sonntagen präsentiert. Die Sendungen beginnen normalerweise um 11.50 Uhr und enden um 14.10 Uhr. Die Sendung am 2. Juli startet laut ZDF-Programm erst um 12 Uhr.

Am 2. Juli 2023 geht die Show also in ihre nächste Ausgabe. Sie wird wie gewohnt von Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert. Alle Infos zu dieser Folge - das Programm, die Gäste und die Modalitäten der Übertragung - finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 2. Juni 2023

Das Motto der Show am 2. Juli 2023 lautet "Auf die Plätze - fertig - Urlaub". Der Fernsehgarten ist im Urlaubsfieber - es gibt eine Reise rund um die Welt mit Stopps in Spanien, Griechenland, Brasilien und Irland.

Auch für einige der Folgesendungen von wurde (unter dem Vorbehalt der Änderung) bereits ein Motto veröffentlicht:

09.07.2023: Es lebe der Sport

16.07.2023: Sommerparty

30.07.2023: Mallorca

13.08.2023: Schlagerfestival

03.09.2023: Rock im Garten

10.09.2023: Tiergarten

24.09.2023: Oktoberfest

Weitere Mottosendungen gibt das ZDF später bekannt.

Wie viel kostet ein Ticket für den ZDF-Fernsehgarten 2023?

In den Sommermonaten gibt es sonntags den Fernsehgarten, das ist schon seit Jahren Gesetz. Wer den ZDF-Fernsehgarten dieses Jahr live vor Ort sehen möchte, hat schon seit 1. März 2023 die Chance dazu - da hat der Kartenvorverkauf begonnen. Auf der Website des ZDF können Sie Karten kaufen - falls für die aktuelle Saison noch welche verfügbar sind.

Wir haben alle aktuellen Ticketpreise für Sie zusammengefasst:

Rang Preis Stehplatz 10 € pro Person Sitzplatz 20 € pro Person Tischplatz 25 € pro Person

Für Reiseveranstalter oder Busunternehmen muss man vorher ein Kundenkonto erstellen.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 2. Juli 2023

Diese Gästeliste hat das ZDF auf zwei unterschiedlichen Websites mit nicht ganz übereinstimmenden Namen veröffentlicht - in einem Fall mit dem Hoffnung erweckenden Zusatz "uvm". Änderungen behält sich der Sender ausdrücklich vor. Lassen Sie sich überraschen!

Beatrice Egli

Diana-Maria Krieger

Olaf Berger

LEJO

Lina Bó

Anastasia Zampounidis

Bellini

Darryl Blackman

The Firebirds

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 2.7.23 live im TV und Stream

Für die Anhänger des konventionell-linearen Fernsehens läuft die Sache völlig problemlos - einfach zur angegebenen Sendezeit das ZDF einschalten und genießen. Wenn Sie es gern zeitgleich - aber dennoch digital - hätten, kann Ihnen ebenfalls geholfen werden: Die Mediathek des ZDF liefert "Kiwi" und ihre Gäste simultan.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wenn man just zur linearen Sendezeit etwas anders oder besseres vorhat und trotzdem treuer "Kiwi"-Fan ist: kein Problem! Die Wiederholung vom "ZDF Fernsehgarten" läuft noch eine ganze Weile in der Mediathek des ZDF. Sofern man den Rundfunkbeitrag mal für einen Moment ausblendet, ist die Sache sogar kostenlos. Das Video zur dieser Folge der Show steht ab 2. Juli 2023, 12 Uhr, zum Abruf bereit.